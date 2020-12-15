В Україні у 2020 році сталося понад 135 тисяч аварій, в яких загинули майже 3 тисячі людей. Про найрезонансніші дорожньо-транспортні пригоди, які сколихнули Україну в році, що минає, – читайте на 24 каналі.

Кожна ДТП є гучною по-своєму, і, як бачимо зі статистики вище, у 2020 році їх сталося дуже багато. Ми відібрали 10, що набули неабиякого розголосу. Також бонусом пропонуємо згадати ще 3 аварії. Учасниками однієї з них були українські чиновники, а інша аварія вийшла доволі курйозною. Третя ДТП, на наш розсуд, стала найрезонанснішою з тих, що трапилися за кордоном. Про всі гучні аварії 2020 року дізнавайтеся в матеріалі 24 каналу.

Головні ДТП 2020 року

Загибель Соломії Островської

Трагедія сталася на початку 2020 року, а саме 19 січня. Тоді відома львів'янка, власниця клініки естетичної медицини Genesis Соломія Островська загинула у ДТП на Житомирщині.

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25-річна жінка на власному Nissan Juke поверталася із гірськолижного курорту та зіштовхнулася з вантажівкою Volvo. Причиною ДТП стало те, що львів'янка виїхала на зустрічну смугу. Внаслідок аварії жінка загинула на місці.



Автомобіль Соломії Островської після ДТП на Житомирщині / Фото "Варта 1"

Під Борисполем загинув полковник Романов

Смертельна аварія сталася 10 червня 2020 року. Автомобіль полковника Командування Повітряних сил ЗСУ Миколи Романова врізався у припарковану фуру. Її водій вийшов з фури за декілька хвилин до трагедії та пішов до магазину. А коли повернувся, побачив страшні наслідки ДТП.

Разом із полковником у момент аварії в авто перебувала і його дружина Тетяна. Обидвоє загинули на місці – травми були несумісними з життям. Вижити вдалося лише їхній собаці. У подружжя залишилось 2 дорослих доньок та онуки.



Микола та Тетяна Романови / Фото Obozrevatel

Миколі Романову було 54 роки. Він усе своє життя присвятив службі в ЗСУ. Служив у Генштабі, представляв Повітряні сили з дислокацією у Вінниці та Києві.

Дивіться відео з місця ДТП, в якій загинуло подружжя Романових:

Моторошна ДТП під Козином: загинула ціла родина

Влітку 2020 року Україну шокувала ДТП біля Козина на Київщині. Інцидент трапився надвечір 12 липня на Старообухівській трасі. Там зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter і легковик Hyundai. А авто перебували 5 людей, зокрема діти.

Внаслідок аварії загинули батько з матір'ю та дівчинка 8 років з автомобіля Hyundai. Ще 2 хлопчиків з цього авто віком 10 та 12 років забрали до лікарні у вкрай важкому стані (згодом молодший помер).

ДТП скоїв водій Mercedes, який виїхав на зустрічну смугу. Водієм виявився 39-річний Антон Желепа. Драгер показав, що в його крові була величезна доза алкоголю – 1,32 проміле. Коли суд обирав Желепі запобіжний захід, чоловік зізнався, що в день аварії випив приблизно 200 грамів горілки, а напередодні ще й курив канабіс.



Антон Желепа в залі суду – внаслідок ДТП він зазнав травми руки / Фото Артура Зайонца (24 канал)

Крім того, за інформацією ЗМІ, Желепа не мав прав і викрав мікроавтобус, на якому скоїв ДТП. Сам чоловік нічого про це не пам'ятав. Також відомо, що водія кілька разів притягували до кримінальної відповідальності – одна зі справ стосується ще однієї смертельної ДТП.

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Желепу суд узяв під варту на 2 місяці без права на внесення застави. Підозру висунули за статтею про порушення ПДР, що призвело до загибелі кількох людей. Якщо провину доведуть, чоловікові загрожує до 10 років за ґратами. Розслідування цієї справи триває.

Дивіться сюжет 24 каналу про смертельну ДТП біля Козина під Києвом:

Наїзд на курсанток військово-медичної академії

Наприкінці серпня 2020 року в Києві п'яний майор врізався у групу з 3 курсанток. Це сталося на території військової академії на вулиці Зоологічній. Усім дівчатам було по 23 роки. Їх доправили у тяжкому стані до військового госпіталю. Двом провели термінові операції, під час яких ампутували по одній нозі. Третя дівчина отримала переломи обидвох ніг.

Історії курсанток, яких збив п'яний майор, – Галини Николин, Тетяни Ніколаєвої та Олександри Гуй: дивіться відео 24 каналу

ДТП скоїв 46-річний Володимир Холодний, який був начальником курсу факультету підготовки військових лікарів. Відомо, що напередодні чоловік випивав із колегами. А після ДТП в його крові виявили 2,9 проміле алкоголю, що майже у 15 разів перевищує норму.

Холодний у суді розкаювався за скоєне. Наголошував, що не намагатиметься уникнути покарання.

Для мене пріоритети в житті – це честь і совість. Те, що я скоїв, я каюсь, і буду нести цей хрест через все своє життя. Я хочу вибачитися перед усіма. Перед всіма, хто мене знає – мої друзі, знайомі. Прошу надати мені таку можливість і надавати допомогу потерпілим,

– сказав Холодний.



Володимир Холодний у залі суді / Фото "5 каналу"

Суд обрав Холодному запобіжний захід – 60 діб під вартою. Якщо провину доведуть, чоловікові загрожує до 8 років в'язниці за п'яну аварію з важкотравмованими людьми. Тим часом потерпілі розповіли, що адвокат винуватця ДТП пропонував їм фінансову компенсацію. Розслідування за цією справою триває.



Наслідки ДТП біля військової академії на Зоологічній у Києві / Фото Нацполіції

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Згоріли живцем студенти з Марокко

У вересні 2020 року страшні події трапилися в Запоріжжі. Там 17 вересня на Набережній поблизу парку Перемоги BMW на шаленій швидкості злетів з дороги та врізався в опору білборда. У результаті машина спалахнула.

Відео наслідків ДТП на Набережній у Запоріжжі:

В салоні авто перебували 6 людей. На жаль, 3 із них загинули. Всі загиблі були громадянами Марокко та навчались у Запорізькому державному медичному університеті. Це 21-річний Валід Азізі, 20-річний Закарій Харді та 17-річна Наргес Джагун. Ще 2 врятувати вдалося – водія та пасажирку з передніх сидінь встигли витягнути свідки аварії.



Студенти з Марокко, що загинули у страшній ДТП у Запоріжжі / Колаж Арабського дому в Україні

П'яний поліцейський збив матір із донькою на переході

Ще одна гучна ДТП трапилася на початку жовтня 2020 року у Броварах на Київщині. Там п'яний поліцейський на пішохідному переході збив 2 жінок – матір Надію Чамару і її доньку Марину. На жаль, старша жінка загинула на місці, а молодшу госпіталізували. Дівчина отримала травми різного ступеня тяжкості.

Свідки розповіли, що трагедія сталася навпроти культурного центру "Прометей". А 2 жінок йшли пішохідним переходом у напрямку бібліотеки. Від удару авто дівчину відкинуло на зелену зону до дерев, а її матір машина збила двічі – вдруге в повітрі.



П'яний поліцейський у Броварах збив 43-річну Надію Чамару та її 22-річну доньку Марину / Колаж dtp.kiev.ua

Очевидці розповідали, що після аварї авто не зупинилося та поїхало далі в напрямку центру. Однак ДТП помітили мотоциклісти, які намагалися зупинити порушника. Ймовірно, водій хотів об'їхати мотоциклістів, але не впорався із керуванням, і вже за кілька метрів ударився в дерево біля міськради.

За кермом авто дільничний офіцер Деснянського управління поліції Михайло Лудченко. За даними у соцмережах, він є сином чиновниці міськради Броварів Діани Лудченко. Жінка – наближена до чинного мера міста Ігоря Сапожка. Також відомо, що Михайло Лудченко був фігурантом кількох гучних справ.

Після аварії чоловіка затримали та звільнили з правоохоронних органів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Якщо провину доведуть, Лудченку загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Розслідування триває.

Коментар ДБР щодо ДТП за участю поліцейського в Броварах: дивіться відео

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У Харкові через мажора загинули офіцер ДСНС і його 15-річна донька

Інцидент трапився 21 жовтня 202о року на Окружній дорозі Харкова. Там Toyota Land Cruiser влетіла в Lanos. За словами очевидців, водій першого авто був п'яним. Мовиться про 19-річного Дмитра Габишева. На суді хлопець визнав свою провину.

Зауважимо, що раніше Габишева вже ловили п'яним за кермом. Але тоді його лише притягували до адміністративної відповідальності та забрали права до грудня. Проте цього разу юнака залишили в СІЗО на 60 діб без права внесення застави. А загрожує хлопцю до 10 років в'язниці.



Дмитро Габишев / Фото з соцмереж

Щодо жертв ДТП, то загинув начальник 32-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Харківській області Дмитро Азаренков. Йому був 41 рік. Також аварія забрала життя 15-річної доньки Азаренкова.



Загиблі у ДТП Дмитро Азаренков і його 15-річна донька / Фото з соцмереж

На Майдані позашляховик зніс людей

30 жовтня 2020 року смертельна ДТП трапилася у самісінькому центрі Києва – на Майдані Незалежності. Туди на пішохідну зону з вулиці Інститутської з'їхав водій і на зупинці громадського транспорту в'їхав у пішоходів. Опісля машина вилетіла на зустрічну смугу проїзної частини Хрещатика. Там авто протаранило щонайменше 4 інших машини та зупинилося. У результаті аварії на місці загинули 2 жінки. Ще кілька людей отримали травми.

За кермом авто був 66-річний Юрій Назаренко. Свого часу він обіймав посаду голови колегії Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України. За словами заступника очільника МВС Антона Геращенка, причиною ДТП стало те, що водій не впорався з керуванням, бо знепритомнів. Ці слова Назаренко згодом підтвердив у суді. Також відомо, що раніше у жовтні він переніс операцію після інсульту.

Суд 31 жовтня обрав Назаренку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підозрюваному загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Зауважимо, що Назараенка привезла швидка у суд на каталці.

Дивіться відео смертельної ДТП на Хрещатику:

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Авто знесло людей на острівці безпеки в Харкові

На початку листопада 2020 року увага всієї України була прикутою до Харкова. Там сталася дуже страшна ДТП на проспекті Науки. Автомобіль на шаленій швидкості у понад 100 кілометрів на годину зніс 4 людей, коли ті чекали на зелене світло на острівці безпеки. На щастя, у результаті ніхто не загинув. Щодо постраждалих, 3 із них доправили до лікарні. За даними поліції, це 50-річна жінка, 10-річний хлопець і його 48-річний батько.

Дивіться відео моменту ДТП на проспекті Науки в Харкові:

Жінка отримала важку черепно-мозкову травму та переломи лівого передпліччя й гомілки. Хлопчик також зазнав черепно-мозкової травми, переломів стегон і передпліччя. А чоловік – забоїв органів грудної клітини, черевної порожнини та стегон.

Щодо водія, то ним виявився громадянин Єгипту Хенді Алі. Раніше чоловік фігурував у справі про різанину. Тоді його випустили з-під варти під заставу в 105 тисяч гривень. Що стосується про аварію, то єгиптянин отримав щонайменше 60 діб у СІЗО, допоки триватиме слідство. Хенді Алі загрожує від 3 до 8 років в'язниці.

На засіданні суду водій заявив, що його автомобіль штовхнула інша машина. Тому чоловік і втратив контроль, а від удару виїхав на острівець безпеки. Водночас Хенді Алі повністю визнав свою вину та розкаявся.



Хенді Алі в залі суду / Фото 24 каналу

Uber влетів у зупинку в Києві: є жертви

За кілька днів після харківської схожа до неї ДТП сталася в Києві. У столиці в людей на зупинці громадського транспорту в'їхала машина таксі Uber. В результаті загинули 2 жінки віком 41 та 60 років. Ще 2 людей отримали травми. Зокрема, одного чоловіка затисло між автомобілем і кіоском. Рятувальники витягали чоловіка щипцями.



Uber протаранив кіоск на зупинці / Фото телеграм-каналу "Киев сейчас"

ДТП сталася на кільцевій дорозі біля зупинки "Академмістечко". Відомо, що водій таксі не впорався з керуванням, а після зупинки врізався у ще 1 авто. За словами очевидців, Uber їхав із шаленою швидкістю. Водій таксі пояснював патрульним, що заснув за кермом. Геращенко розповідав, що у момент ДТП чоловік був дуже втомленим від наднормової роботи.

Суд обрав 23-річному водієві Uber запобіжний захід – 2 місяці під вартою. Якщо провину водія таксі доведуть, йому загрожуватимуть від 5 до 10 років в'язниці. Слідство за цією справою триває.

Момент в'їзду таксі Uber у зупинку в Києві: відео

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Не менш резонансні аварії, що також вразили у 2020 році

У гучній ДТП засвітилися київські чиновники

Інцидент стався наприкінці квітня 2020 року в центрі Києва. Поліція зупинила Mercedes через те, що водій забув вимкнути фари. За кермом авто перебувала вже ексдепутатка Київської міськради Людмила Костенко. Її пасажир – на той час заступник міського голови Віталія Кличка Володимир Слончак.

Зазвичай такі ситуації завершуються мирно: поліцейські перевіряють документи, роблять попередження та відпускають водія. Однак того разу Костенко перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Слончак вирішив за неї заступитися та накинувся з кулаками на поліцейського. Чиновника затримали, а патрульному викликали медиків.

Слончак вдарив поліцейського: дивіться відео з реєстратора

Згодом Костенко відмовилася проходити тест на алкоголь. Такий крок пояснила тим, що "на місці зупинки було багато співробітників поліції", а сама вона "перебувала у стресовому та виснаженому стані". Однак машину посадовиці все ж забрали на штрафмайданчик.

Міський голова Києва Віталій Кличко під час свого щоденного брифінгу заявив про звільнення Слончака. Мер столиці також попросив вибачення у працівників поліції за цей інцидент.

Слончака таки звільнили з посади, а 28 квітня 2020 року суд відправив його під домашній арешт. Щодо Костенко, то суд вирішив закрити справу проти неї.

Затримання заступника голови КМДА Слончака та спілкування поліції з депутаткою Костенко: дивіться відео

Найрезонансніша закордонна ДТП

Її скоїв Михайло Єфремов – актор, якого знають і багато хто любить в Україні. Інцидент за його участю трапився пізнього вечора 8 червня 2020 року в Москві. Єфремов був п'яним і під наркотиками. В такому стані він виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з фургоном. Водієм останнього був кур'єр Сергій Захаров. Чоловік від травм помер у лікарні наступного ранку.

Спочатку Єфремов визнавав свою вину, пропонував гроші постраждалим та навіть хотів взяти на опікунство над сином загиблого. Проте згодом риторика актора різко змінилась. І тривалий час він не визнавав провини.

Єфремов повинен був перебувати під домашнім арештом до 22 січня 2021 року. Проте у вересні суд визнав актора винним у скоєнні ДТП і виніс вирок – 8 років ув'язнення в колонії загального режиму. Згодом Єфремову зменшили покарання на пів року – до 7 років і 6 місяців колонії. Також актор повинен виплатити сім'ї загиблого, а саме синові Сергія Захарова, 800 тисяч рублів компенсації.

Момент і наслідки ДТП за участю Михайла Єфремова у Москві: дивіться відео

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ДТП бувають і курйозними

І наостанок нагадаємо про випадок, який стався 20 жовтня 2020 року в Харкові. Там на набережній позашляховик впав у річку. А водійка, щоб врятуватися від води, залізла на дах авто.

Джип впав у річку в Харкові: дивіться відео

Зрештою жінка стала героїнею мемів і її охрестили "харківською русалонькою". Патрульним вона пояснила, що коли їхала автомобілем, побачила на дорозі кішку. Щоб не наїхати на тварину, жінка скерувала машину в бік бордюру. Після цього рух авто став неконтрольованим і впало у воду.

За даними журналістів, потерпілою виявилася Анна Січкар. Вона обіймає посаду начальниці юридичного сектора ДСНС у Харківській області.

Нова русалонька: харків'янка стала мемом через незвичайну ДТП: дивіться відео 24 каналу