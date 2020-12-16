Старух може очолити Запорізьку ОДА: уряд погодив призначення
Ексглава Запорізької ОДА Олександр Старух може очолити область знову. Уряд 16 грудня погодив його призначення.
Старух представив себе засіданні Кабміну. Тоді уряд прийняв рішення про його призначення, повідомляє 24 канал.
До речі Уряд погодив призначення Бойчука главою Івано-Франківської ОДА
Що обіцяє Старух
- Найперше політик хоче розв’язати кадрові питання, адже що в області пів року немає керівника управління освіти.
- Крім цього, Старух запевнив, що проведе аудит виконання на Запоріжжі розпоряджень Уряду та Указів президента.
- Чиновник переконує, що сприятиме процесу трансформації районів тощо.
Хто такий Олександр Старух?Політик вже очолював Запорізьку область протягом 2008 – 2010 років. Тоді він працював виконувачем обов'язків. Також Старух був депутатом обласної ради попереднього скликання, де керував фракцією "Батьківщини".
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