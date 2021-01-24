Помер старший брат Ріната Ахметова – Ігор: що відомо

Помер старший брат українського бізнесмена Ріната Ахметова. Ігорю Ахметову було 59 років. Наразі причина смерті – невідома.

Ігор Ахметов помер на 60-му році життя

Про смерть Ігоря Ахметова повідомили на сайті Шахтаря. Власником цього футбольного клубу є сам Рінат Ахметов.

Читайте також Помер журналіст Ларрі Кінг

Всі минулі десятиліття Ігор Леонідович допомагав будувати сучасний Шахтар. Він брав участь в управлінні клубом, відвідував домашні матчі в Донецьку, завжди був поруч з командою. Його досвіду і його порад буде сильно не вистачати всієї сім'ї ФК Шахтар,

– мовиться у повідомленні футбольного клубу.

Сам Рінат Ахметов назвав Ігоря не лише своїм старшим братом, а й найкращим другом. Як цитує бізнесмена його пресслужба, спільною також у них була любов до футболу. "Він був дуже доброю, порядною і достойною людиною. Мені його дуже не вистачатиме", – додав Рінат Ахметов.

Що відомо про Ігоря Ахметова: коротка біографія