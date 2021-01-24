Помер старший брат Ріната Ахметова – Ігор: що відомо
Помер старший брат українського бізнесмена Ріната Ахметова. Ігорю Ахметову було 59 років. Наразі причина смерті – невідома.
Ігор Ахметов помер на 60-му році життя
Про смерть Ігоря Ахметова повідомили на сайті "Шахтаря". Власником цього футбольного клубу є сам Рінат Ахметов.
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Всі минулі десятиліття Ігор Леонідович допомагав будувати сучасний "Шахтар". Він брав участь в управлінні клубом, відвідував домашні матчі в Донецьку, завжди був поруч з командою. Його досвіду і його порад буде сильно не вистачати всієї сім'ї ФК "Шахтар",
– мовиться у повідомленні футбольного клубу.
Що відомо про Ігоря Ахметова: коротка біографія
- Ігор Леонідович Ахметов працював шахтарем.
- Проте через проблеми зі здоров'ям професію довелось покинути.
- У старшого брата Ріната Ахметова діагностували туберкульоз. У нього залишилась лише половина легень.
- Надалі працював у бізнес-структурах брата.
- Зокрема, Ігоря Ахметова називають бенефіціарієм компаній "Торговий центр" Білий лебідь", "Укрінком", "Деметра Компані", "Артвайнері", "Артвін".
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