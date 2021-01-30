На станції метро в Харкові пасажир впав на рейки: що відомо про інцидент

30 січня 2021 , 14:15
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У харківському метрополітені 30 січня трапився інцидент на станції "Палац спорту". Об 11:28 пасажир впав на колію.

Джерело: пресслужба Харківського метрополітену

Падіння сталося в момент, коли по колії не рухався електропоїзд.

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У пресслужбі повідомили, що з контактної рейки одразу було знято напругу. Після цього пасажира оперативно вивели на платформу.

Інцидент трапився об 11:28. Вже за 2 хвилини, об 11:30, працівники метро подали напругу на рейки.

Речник харківського метро Олексій Бітнер розповів, що пасажир не потребував медичної допомоги після падіння. Про це інформує "Суспільне". Наразі з ним працюють правоохоронці.

Просимо усіх пасажирів дотримуватися Правил користування метрополітеном та перепрошуємо за тимчасові незручності,
– наголосили в пресслужбі.

Що робити під час падіння на колії в метро

На сайту благодійного фонду "Допомога постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод" вказано, що потрібно робити у випадку падіння на колії метрополітену.

  • В жодному разі не можна перелазити через рейки та намагатися потрапити на платформу самостійно.
  • Якщо людина впала на рейки, але почувається нормально і може встати, то повинна рухатися у напрямку руху поїзда до цифрового табло. Там є безпечні сходинки, якими можна піднятися.
  • Якщо пасажир не може рухатися чи не має часу добігти до сходинок – рекомендується лягти в лоток між рейками головою до поїзда та перечекати його проїзд. Слід обов'язково при цьому зняти рюкзак чи сумку, та перечекати проїзд поїзда.
  • Положення головою до поїзда допоможе уникнути задирання одягу струменем повітря та ризику зачепитися ним за поїзд.
  • Не можна подавати з платформи руку або інші засоби, щоб витягнути потерпілого. Адже електричним струмом може вдарити того, хто надає допомогу.