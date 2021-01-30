На станції метро в Харкові пасажир впав на рейки: що відомо про інцидент

У харківському метрополітені 30 січня трапився інцидент на станції "Палац спорту". Об 11:28 пасажир впав на колію.

Джерело: пресслужба Харківського метрополітену

Падіння сталося в момент, коли по колії не рухався електропоїзд.

Раніше У Києві на одній з найважливіших станцій метро чоловік впав на рейки

На станції "Палац спорту" в Харкові чоловік впав на рейки

У пресслужбі повідомили, що з контактної рейки одразу було знято напругу. Після цього пасажира оперативно вивели на платформу.

Інцидент трапився об 11:28. Вже за 2 хвилини, об 11:30, працівники метро подали напругу на рейки.

Речник харківського метро Олексій Бітнер розповів, що пасажир не потребував медичної допомоги після падіння. Про це інформує "Суспільне". Наразі з ним працюють правоохоронці.

Просимо усіх пасажирів дотримуватися Правил користування метрополітеном та перепрошуємо за тимчасові незручності,

– наголосили в пресслужбі.

Що робити під час падіння на колії в метро

На сайту благодійного фонду "Допомога постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод" вказано, що потрібно робити у випадку падіння на колії метрополітену.