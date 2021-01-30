На станції метро в Харкові пасажир впав на рейки: що відомо про інцидент

У харківському метрополітені 30 січня трапився інцидент на станції "Палац спорту". Об 11:28 пасажир впав на колію.
Джерело: пресслужба Харківського метрополітену
Падіння сталося в момент, коли по колії не рухався електропоїзд.
Раніше У Києві на одній з найважливіших станцій метро чоловік впав на рейки
У пресслужбі повідомили, що з контактної рейки одразу було знято напругу. Після цього пасажира оперативно вивели на платформу.
Інцидент трапився об 11:28. Вже за 2 хвилини, об 11:30, працівники метро подали напругу на рейки.
Речник харківського метро Олексій Бітнер розповів, що пасажир не потребував медичної допомоги після падіння. Про це інформує "Суспільне". Наразі з ним працюють правоохоронці.
Просимо усіх пасажирів дотримуватися Правил користування метрополітеном та перепрошуємо за тимчасові незручності,
– наголосили в пресслужбі.
На сайту благодійного фонду "Допомога постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод" вказано, що потрібно робити у випадку падіння на колії метрополітену.