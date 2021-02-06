В української антарктичної станції "Академік Вернадський" – ювілей: Google присвятив цьому дудл

Українській антарктичній станції "Академік Вернадський" 6 лютого виповнюється 25 років. Компанія Google присвятила цій події особливий дудл.
Українські вчені завжди брали активну участь у науково-дослідній роботі з вивчення Південного полюсу. Однак після розпаду СРСР Росія оголосила себе правонаступницею антарктичних станцій Радянського Союзу, категорично відмовивши Україні в передачі навіть однієї з них.
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Дані з Вікіпедії
На стартовій сторінці пошуковика 6 лютого розміщена українська антарктична станція та веселі пінгвіни довкола.
Натиснувши на дудл, можна перейти на посилання на інформаційні повідомлення про роль України в дослідженні Антарктиди.
Вітаємо з 25-річчям команду станції "Академік Вернадський" і Національний антарктичний науковий центр України, які займаються важливими для збереження навколишнього середовища дослідженнями,
– зазначили у Google.
Google присвятив ювілею "Академіка Вернадського" дудл
Зверніть увагу Біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиді відколовся льодовик: фото
З річницею українську станцію привітали у твіттері посольства Великої Британії в Україні.
25 років тому Британія передала Україні одну зі своїх дослідницьких станцій в Антарктиді – "Фарадей", зробивши можливим повернення до кола країн, що проводять там дослідження, адже українці були у складі перших експедицій до цього континенту,
– йдеться у вітанні.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав указ про відзначення ювілею заснування станції "Академік Вернадський".