Українській антарктичній станції "Академік Вернадський" 6 лютого виповнюється 25 років. Компанія Google присвятила цій події особливий дудл.

Українські вчені завжди брали активну участь у науково-дослідній роботі з вивчення Південного полюсу. Однак після розпаду СРСР Росія оголосила себе правонаступницею антарктичних станцій Радянського Союзу, категорично відмовивши Україні в передачі навіть однієї з них.

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Що відомо про антарктичну станцію "Академік Вернадський"

Тоді після підготовчих робіт 6 лютого 1996 року Україні передали Британську антарктичну станцію "Фарадей". Над нею підняли український прапор та присвоїли нове ім'я – "Академік Вернадський".

"Фарадей". Над нею підняли український прапор та присвоїли нове ім'я – "Академік Вернадський". Відтоді Національний антарктичний науковий центр кожного року скеровує туди наукові експедиції. Наразі там перебуває вже 25-а експедиція.

Наразі там Українська антарктична станція розташована на мисі Марина острова Галіндез . Вона працює постійно та є метеорологічною та геофізичною обсерваторією.

. Вона працює постійно та Українські полярники проводять дослідження з біології, метеорології, океанографії, вивчають вплив холоду на організм людини, зміни магнітного поля Землі, іоносферу та космос. Крім того, на "Вернадському" відкрили кілька нових видів тварин і рослин.

Дані з Вікіпедії

Google присвятив ювілею станції дудл

На стартовій сторінці пошуковика 6 лютого розміщена українська антарктична станція та веселі пінгвіни довкола.

Натиснувши на дудл, можна перейти на посилання на інформаційні повідомлення про роль України в дослідженні Антарктиди.

Вітаємо з 25-річчям команду станції "Академік Вернадський" і Національний антарктичний науковий центр України, які займаються важливими для збереження навколишнього середовища дослідженнями,

– зазначили у Google.

Google присвятив ювілею "Академіка Вернадського" дудл

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Привітання від Британії

З річницею українську станцію привітали у твіттері посольства Великої Британії в Україні.

25 років тому Британія передала Україні одну зі своїх дослідницьких станцій в Антарктиді – "Фарадей", зробивши можливим повернення до кола країн, що проводять там дослідження, адже українці були у складі перших експедицій до цього континенту,

– йдеться у вітанні.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав указ про відзначення ювілею заснування станції "Академік Вернадський".