В української антарктичної станції "Академік Вернадський" – ювілей: Google присвятив цьому дудл
Українській антарктичній станції "Академік Вернадський" 6 лютого виповнюється 25 років. Компанія Google присвятила цій події особливий дудл.
Українські вчені завжди брали активну участь у науково-дослідній роботі з вивчення Південного полюсу. Однак після розпаду СРСР Росія оголосила себе правонаступницею антарктичних станцій Радянського Союзу, категорично відмовивши Україні в передачі навіть однієї з них.
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Що відомо про антарктичну станцію "Академік Вернадський"
- Тоді після підготовчих робіт 6 лютого 1996 року Україні передали Британську антарктичну станцію "Фарадей". Над нею підняли український прапор та присвоїли нове ім'я – "Академік Вернадський".
- Відтоді Національний антарктичний науковий центр кожного року скеровує туди наукові експедиції. Наразі там перебуває вже 25-а експедиція.
- Українська антарктична станція розташована на мисі Марина острова Галіндез. Вона працює постійно та є метеорологічною та геофізичною обсерваторією.
- Українські полярники проводять дослідження з біології, метеорології, океанографії, вивчають вплив холоду на організм людини, зміни магнітного поля Землі, іоносферу та космос. Крім того, на "Вернадському" відкрили кілька нових видів тварин і рослин.
Дані з Вікіпедії
Google присвятив ювілею станції дудл
На стартовій сторінці пошуковика 6 лютого розміщена українська антарктична станція та веселі пінгвіни довкола.
Натиснувши на дудл, можна перейти на посилання на інформаційні повідомлення про роль України в дослідженні Антарктиди.
Вітаємо з 25-річчям команду станції "Академік Вернадський" і Національний антарктичний науковий центр України, які займаються важливими для збереження навколишнього середовища дослідженнями,
– зазначили у Google.
Google присвятив ювілею "Академіка Вернадського" дудл
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Привітання від Британії
З річницею українську станцію привітали у твіттері посольства Великої Британії в Україні.
25 років тому Британія передала Україні одну зі своїх дослідницьких станцій в Антарктиді – "Фарадей", зробивши можливим повернення до кола країн, що проводять там дослідження, адже українці були у складі перших експедицій до цього континенту,
– йдеться у вітанні.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав указ про відзначення ювілею заснування станції "Академік Вернадський".
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