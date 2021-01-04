На КПВВ "Станиця Луганська" чоловік незаконно перевозив предмети старовини
У КПВВ "Станиця Луганська" правоохоронці попередили спробу незаконного перевезення до окупованої частини Луганщини книг та ікон, які можуть становити культурну цінність. Предмети старовини виявили у 57-річного українця.
Він прибув до КПВВ і прямував до окупованої Брянки. Про це повідомляє пресслужба МВС України.
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Під час заходів контролю, прикордонники спільно з представниками ДФС виявили у сумці чоловіка предмети старовини, датовані початком XІX та XX століття, серед них:
- ікона св. Феодори 1800 року;
- книга "Лукрецій о природе вещей" 1913 року;
- "Географічний атлас" 1890 року;
- "Псалтирь" 1898 року;
- ікона Ісуса Христа.
Водночас у повідомленні зазначили, що жодних дозвільних документів від Координаційного центру на переміщення відповідних цінностей у громадянина не було.
Наразі предмети старовини для проведення відповідних експертиз вилучили співробітники ДФС,
– зазначили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
За переміщення старовинних предметів з порушеннями щодо громадянина склали адміністративні матеріали, мовиться в повідомленні.
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