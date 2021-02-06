Закриття каналів Медведчука: Ткаченко пояснив, чи стане це небезпечним прецедентом для ЗМІ

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Українським ЗМІ не варто ставитися до закриття телеканалів Віктора Медведчука, як до прецеденту. Як пояснив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко, це виняток, що має докази.
За словами міністра культури та інформаційної політики, з одного боку, свободу і незалежність потрібно захищати, а з іншого – потрібно захищати можливість отримувати різні точки зору.
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Водночас Ткаченко підкреслив, що не вважає канали з пулу Медведчука медіа. Він наголосив, що це – "класична пропагандистська машина". Міністр також навів приклад, як британський медіа регулятор Ofcom позбавив ліцензії англомовний китайський канал, бо той де-факто чи опосередковано керуються комуністичною партією Китаю.
І це – фактично те саме, з чим зіштовхнулися і ми. Бо згадані канали опосередковано керуються Кремлем. У рішенні РНБО було відзначено, що для його ухвалення є юридичні підстави. Адже нещодавно з'явилися докази щодо опосередкованого фінансування цих каналів з боку держави-агресора,
– зауважив Ткаченко.
На його думку, це рішення визріло у суспільстві. Адже, коли мовилося про стандарти журналістики, існування каналів Віктора Медведчука "викликало дисонанс".
Він вчергове підкреслив, що свобода слова та права людини для України – ключові поняття. І Мінкульт буде їх відстоювати заради нашої свободи та незалежності.
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