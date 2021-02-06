Українським ЗМІ не варто ставитися до закриття телеканалів Віктора Медведчука, як до прецеденту. Як пояснив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко, це виняток, що має докази.

За словами міністра культури та інформаційної політики, з одного боку, свободу і незалежність потрібно захищати, а з іншого – потрібно захищати можливість отримувати різні точки зору.

Важливо Брехня і звинувачення України, – Кравчук пояснив, чому канали Медведчука є рупорами Кремля

Водночас Ткаченко підкреслив, що не вважає канали з пулу Медведчука медіа. Він наголосив, що це – "класична пропагандистська машина". Міністр також навів приклад, як британський медіа регулятор Ofcom позбавив ліцензії англомовний китайський канал, бо той де-факто чи опосередковано керуються комуністичною партією Китаю.

І це – фактично те саме, з чим зіштовхнулися і ми. Бо згадані канали опосередковано керуються Кремлем. У рішенні РНБО було відзначено, що для його ухвалення є юридичні підстави. Адже нещодавно з'явилися докази щодо опосередкованого фінансування цих каналів з боку держави-агресора,

– зауважив Ткаченко.

На його думку, це рішення визріло у суспільстві. Адже, коли мовилося про стандарти журналістики, існування каналів Віктора Медведчука "викликало дисонанс".

Він вчергове підкреслив, що свобода слова та права людини для України – ключові поняття. І Мінкульт буде їх відстоювати заради нашої свободи та незалежності.

Чому заблокували канали Медведчука

Очільник СБУ Іван Баканов зазначив, що Служба безпеки України надала рекомендації РНБО ухвалити відповідне рішення про запровадження санкцій.

Причиною для цього стали численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення, зафіксовані Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення.

у сфері телерадіомовлення, зафіксовані Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков взагалі заявив, що підстав, аби припинити мовлення каналів ZIK, NewsOne і "112 Україна", було вдосталь ще у 2018 році, тобто за президентства Петра Порошенка.

Що відомо про заборону каналів Медведчука? РНБО запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака 2 лютого. Термін їх дії складає 5 років. Під санкціями також опинилися телеканали кума Путіна Віктора Медведчука – NewsOne, ZIK та 112. Того ж дня РНБО запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака 2 лютого. Термін їх дії складає 5 років. Під санкціями також опинилися телеканали кума Путіна Віктора Медведчука – NewsOne, ZIK та 112. Того ж дня медведчуківські ЗМІ припинили роботу. Керівництво зазначених медіа вже заявило, що буде оскаржувати це рішення у всіх можливих інстанціях.