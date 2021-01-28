Жорстоке побиття українця в Парижі: у МЗС розповіли про стан хлопця

Неповнолітній українець Юрій, якого 15 січня 2021 року жорстко побили в передмісті Парижа, наразі перебуває у стабільному стані. Українські дипломати підтримують зв'язок з родиною та лікарями хлопця.
Джерело: Укрінформ
Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що посольство України у Франції активно взаємодіє з правоохоронними органами та прокуратурою у межах кримінального провадження.
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Ніколенко прокоментував попередню інформацію щодо інциденту
Він підтвердив, що 28 січня паризька поліція затримала у містечку Ванв, що в передмісті столиці, 9 осіб, які можуть бути причентними до побиття Юрія.
Дипломат також зауважив, що правоохоронці спростували інформацію про нібито наявність судимості у неповнолітнього українця. Раніше Юрій не був відомим місцевим поліцейським.
Що ще раніше з'ясувала французька поліція
- Юрій став жертвою помсти представників банди RD4.
- У звіті поліції немає жодної згадки про те, що українець мав зі собою викрутку, як раніше повідомляли у ЗМІ.
- Коли на місце інциденту прибули правоохоронці, з голови підлітка йшла кров.
- Поліція виявила на місці злочину молоток, закинутий у квітковий горщик, а також кілька залізних прутів.
Жорстоке побиття громадянина України в Парижі: коротко
- Неповнолітнього громадянина України Юрія 15 січня 2021 року жорстоко побили в передмісті Парижа.
- Підліток разом з друзями повертався зі занять. Дорогою на них напала банда молодиків.
- Зловмисники жорстоко побили хлопця, камери спостереження зафіксували, що злочинці навіть застрибували Юрієві на голову.
- Унаслідок звірського побиття хлопець потрапив до реанімації, він був у комі більше ніж тиждень.
- Коли поліція прибула на місце події, молодикам вже вдалося втекти.
- Мер Парижа Анн Ідальго закликала правоохоронців провести ефективне розслідування. А помічник президента країни Еммануеля Макрона зустрівся з мамою Юрія та висловив їй слова підтримки.
- 28 січня 2021 року французькі правоохоронці затримали 8 підлітків і 1 повнолітнього. Вони можуть бути причетними до побиття неповнолітнього українця.