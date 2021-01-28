Неповнолітній українець Юрій, якого 15 січня 2021 року жорстко побили в передмісті Парижа, наразі перебуває у стабільному стані. Українські дипломати підтримують зв'язок з родиною та лікарями хлопця.

Джерело: Укрінформ

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що посольство України у Франції активно взаємодіє з правоохоронними органами та прокуратурою у межах кримінального провадження.

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Ніколенко прокоментував попередню інформацію щодо інциденту

Він підтвердив, що 28 січня паризька поліція затримала у містечку Ванв, що в передмісті столиці, 9 осіб, які можуть бути причентними до побиття Юрія.

Дипломат також зауважив, що правоохоронці спростували інформацію про нібито наявність судимості у неповнолітнього українця. Раніше Юрій не був відомим місцевим поліцейським.

Що ще раніше з'ясувала французька поліція

Юрій став жертвою помсти представників банди RD4.

У звіті поліції немає жодної згадки про те, що українець мав зі собою викрутку, як раніше повідомляли у ЗМІ.

Коли на місце інциденту прибули правоохоронці, з голови підлітка йшла кров.

Поліція виявила на місці злочину молоток, закинутий у квітковий горщик, а також кілька залізних прутів.

Жорстоке побиття громадянина України в Парижі: коротко