ТКГ збереться на нове засідання: оприлюднили порядок денний

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі заплановане на 31 березня. Переговори відбудуться у форматі відеоконференції.

Зазначається також, що переговори робочих груп з питань гуманітарної, економічної та політичної безпеки пройдуть 30 березня.

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У делегації оприлюднили порядок денний засідань

питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ;

імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

забезпечення безпеки у зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;

продовження розробки плану спільних кроків;

відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у Золотому та Щасті;

обмін утримуваними особами;

повний і безумовний доступ міжнародних організацій;

відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Зазначається, що наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників "нормандської четвірки". Мета цих перемовин – повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

Основні наші зусилля зосереджені на поверненні до суворого дотримання сторонами режиму повного та всеосяжного припинення вогню. Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики,

– підсумували в українській делегації.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Протягом минулої доби, 28 березня, російські найманці 10 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Бойовики 8 разів обстрілювали позиції ЗСУ, 1 раз здійснили дистанційне мінування, а також 1 раз відкривали вогонь по мирних районах.

Унаслідок ворожих атак жоден захисник України та цивільний не постраждав.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу