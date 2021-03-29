ТКГ збереться на нове засідання: оприлюднили порядок денний

Джерело:телеграм української делегації в ТКГ
Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі заплановане на 31 березня. Переговори відбудуться у форматі відеоконференції.
Зазначається також, що переговори робочих груп з питань гуманітарної, економічної та політичної безпеки пройдуть 30 березня.
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Зазначається, що наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників "нормандської четвірки". Мета цих перемовин – повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню.
Основні наші зусилля зосереджені на поверненні до суворого дотримання сторонами режиму повного та всеосяжного припинення вогню. Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики,
– підсумували в українській делегації.