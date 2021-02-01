Стало відомо, коли відбудеться нове засідання ТКГ: оприлюднили порядок денний

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі заплановане на 3 лютого. Переговори відбудуться у форматі відеоконференції.

Джерело: телеграм української делегації в ТКГ

Зазначається також, що переговори робочих груп з питань гуманітарної, економічної та політичної безпеки пройдуть 2 лютого.

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У делегації оприлюднили порядок денний засідань

Імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, зокрема узгодження нових ділянок розведення. Оновлення плану розмінування;

продовження розробки плану спільних кроків;

відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в населених пунктів Золоте і Щастя. Обмін утримуваними особами. Повний і безумовний доступ міжнародних організацій;

відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Росія під час переговорів дивно себе поводить

Учасники української делегації в ТКГ повідомляють, що під час онлайн-зустрічей немає видимого прогресу по Донбасу. Зупинилися переговори й щодо масштабного обміну полоненими. Українці підкреслюють, що Росія поводить себе останнім часом дуже нервово.

Леонід Кравчук стверджує, що з липня російська сторона блокує всі ініціативи України. І тільки те й робить, що звинувачує нас у бездіяльності.

Ситуація на Донбасі загострюється