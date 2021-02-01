Стало відомо, коли відбудеться нове засідання ТКГ: оприлюднили порядок денний

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі заплановане на 3 лютого. Переговори відбудуться у форматі відеоконференції.
Джерело: телеграм української делегації в ТКГ
Зазначається також, що переговори робочих груп з питань гуманітарної, економічної та політичної безпеки пройдуть 2 лютого.
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Учасники української делегації в ТКГ повідомляють, що під час онлайн-зустрічей немає видимого прогресу по Донбасу. Зупинилися переговори й щодо масштабного обміну полоненими. Українці підкреслюють, що Росія поводить себе останнім часом дуже нервово.
Леонід Кравчук стверджує, що з липня російська сторона блокує всі ініціативи України. І тільки те й робить, що звинувачує нас у бездіяльності.