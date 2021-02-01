Стало відомо, коли відбудеться нове засідання ТКГ: оприлюднили порядок денний
Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі заплановане на 3 лютого. Переговори відбудуться у форматі відеоконференції.
Джерело: телеграм української делегації в ТКГ
Зазначається також, що переговори робочих груп з питань гуманітарної, економічної та політичної безпеки пройдуть 2 лютого.
Читайте також Перемовини щодо Донбасу: Росія загнала процес врегулювання у глухий кут
У делегації оприлюднили порядок денний засідань
- Імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, зокрема узгодження нових ділянок розведення. Оновлення плану розмінування;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в населених пунктів Золоте і Щастя. Обмін утримуваними особами. Повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
Росія під час переговорів дивно себе поводить
Учасники української делегації в ТКГ повідомляють, що під час онлайн-зустрічей немає видимого прогресу по Донбасу. Зупинилися переговори й щодо масштабного обміну полоненими. Українці підкреслюють, що Росія поводить себе останнім часом дуже нервово.
Леонід Кравчук стверджує, що з липня російська сторона блокує всі ініціативи України. І тільки те й робить, що звинувачує нас у бездіяльності.
Ситуація на Донбасі загострюється
- 28 січня 2021 року на окупованому Донбасі відбувся форум, участь в якому взяли російські пропагандисти та депутати Держдуми Росії.
- На цьому форумі бойовики представили так звану доктрину "Російський Донбас", в якій передбачається захоплення усієї території Донецької та Луганської областей і об'єднати квазіреспубліки "ДНР" та "ЛНР".
- Бойовики нібито не планують входити до складу Росії, лише повідомили про тісну співпрацю з країною-агресором.
- Дмитро Кулеба висміяв так звану "доктрину", назвавши документ "фантастичним романом".
Поділитися новиною