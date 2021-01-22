Внаслідок ворожої кулі снайпера 21 січня на Донбасі загинув українських військовий. Загиблим виявився старший матрос Олександр Отрєп'єв.

Про ім'я загиблого військового повідомили на сторінці у фейсбуці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

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Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він навіки залишиться у нашій пам'яті,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, військовий загинув внаслідок атаки бойовиків зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".



На Донбасі загинув військовий Олександр Отрєп'єв / Фото бригади імені контрадмірала Михайла Білинського

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого українського захисника.

Що відбувалося на Донбасі 21 січня

У день загибелі нашого захисника проросійські бойовики 7 разів порушили режим тиші.

Окупанти гатили з автоматичних гранатометів, станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Порушення зафіксували н еподалік Красногорівки, Пищевика, Широкиного та Гнутового.

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Зауважимо, впродовж 2020 року внаслідок дій бойовиків на Донбасі загинули 75 українських військових. Крім того, були небойові втрати.