Стало відоме ім'я загиблого від кулі снайпера на Донбасі: фото
Внаслідок ворожої кулі снайпера 21 січня на Донбасі загинув українських військовий. Загиблим виявився старший матрос Олександр Отрєп'єв.
Про ім'я загиблого військового повідомили на сторінці у фейсбуці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
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Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він навіки залишиться у нашій пам'яті,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, військовий загинув внаслідок атаки бойовиків зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
На Донбасі загинув військовий Олександр Отрєп'єв / Фото бригади імені контрадмірала Михайла Білинського
Що відбувалося на Донбасі 21 січня
- У день загибелі нашого захисника проросійські бойовики 7 разів порушили режим тиші.
- Окупанти гатили з автоматичних гранатометів, станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
- Порушення зафіксували неподалік Красногорівки, Пищевика, Широкиного та Гнутового.
- Більше про ситуацію на Донбасі – читайте тут.
Зауважимо, впродовж 2020 року внаслідок дій бойовиків на Донбасі загинули 75 українських військових. Крім того, були небойові втрати.
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