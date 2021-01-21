Про моторошну історію 30-річного одесита, який позбавив життя власного батька та друга сім'ї, поліцейські дізналися вдень 20 січня від сусідів чоловіка.

Першими побачили чоловіка, у якого на шиї були внутрішні органи жертви, а у руках – відрізана голова, місцеві жительки. На їх крики вибігли на вулицю люди, які викликали поліцію. Про це повідомляє ТСН.

Дивіться також В Одесі чоловік гуляв з відрубаною головою і ножем в руках: фото, відео 18+

Очевидці стверджують, що оголений чоловік у крові вештався по двору будинку на вулиці Небесної Сотні.

Розбив вікно машини

За словами свідків, їх сусід бив відрізаною головою свого батька по припаркованих машинах. Деякі вікна автівок він навіть розбив.

Поліціянти ж затримали чоловіка вже у його квартирі. Судячи з усього, після моторошного походу по двору зловмисник повернувся додому.

Поводився він досить буйно. Для вгамування чоловіка поліціянтам довелося застосувати силу.

Що відомо про одеського вбивцю

За даними місцевих ЗМІ, вбивцею 2 чоловіків виявився 30-річний колишній співробітник готелю "Дюк".

З місця роботи його звільнили за неадекватну поведінку та перебування на місці у стані наркотичного сп'яніння.

Сусіди вбитого кажуть, що він мешкав у квартирі, де сталося вбивство. Однак бачили його там не дуже часто.

За скоєне чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Втім, для цього судді мають визнати його винним, а лікарі – психічно здоровим.

Дивіться відео з місця вбивства 2 чоловіків в Одесі: