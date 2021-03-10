Скандал зі стадіоном імені Шухевича: в Україні відреагували на закиди посла Ізраїлю

У Тернополі стадіон назвали на честь головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Це обурило посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона. Дипломат навіть вимагав скасувати рішення. Однак в Україні вже відповіли на такі закиди.

Збереження національної пам'яті залишається одним з пріоритетів державної політики України.

Важливо Стадіон в Тернополі назвали на честь Шухевича: посол Ізраїлю вимагає скасувати рішення

Що кажуть в МЗС

Прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив, що дискусії щодо цього мають вести історики.

Натомість дипломати, за словами речника, повинні працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки.

Що говорив посол

Ліон заявив, що Ізраїль засуджує рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я Шухевича. Допис також ретвітнуло Посольство Ізраїлю в Україні.

Важливо! Родина Шухевичів під час Голокосту врятувала сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг. Старшу сестру дівчини Ірму німці застрелили, а Ірина почала жити в Шухевичів. Головнокомандувач УПА допоміг з виготовленням для неї нових документів на ім'я Ірини Рижко – дочки загиблого радянського офіцера. Довелося навіть змінити рік народження.

Після арешту дружини Шухевича Наталії, діяч переправив дівчинку в сирітський притулок, де Ірина перебувала до кінця війни. Таким чином вона пережила німецьку окупацію і Голокост.

Це вже не перші такі заяви Ліона

Раніше посол вже робив скандальні заяви про українських героїв. Наприклад, Ліон назвав Степана Бандеру "спільником нацистів". Крім того, він разом з послом Польщі Бартошем Ціхоцкі опублікували спільну заяву, що українська влада "досі відзначають історичні події та їх постаті, які потрібно засудити".

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