Скандал зі стадіоном імені Шухевича: в Україні відреагували на закиди посла Ізраїлю
У Тернополі стадіон назвали на честь головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Це обурило посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона. Дипломат навіть вимагав скасувати рішення. Однак в Україні вже відповіли на такі закиди.
Джерело:твіттер Олега Ніколенка
Збереження національної пам'яті залишається одним з пріоритетів державної політики України.
Важливо Стадіон в Тернополі назвали на честь Шухевича: посол Ізраїлю вимагає скасувати рішення
Що кажуть в МЗС
Прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив, що дискусії щодо цього мають вести історики.
Натомість дипломати, за словами речника, повинні працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки.
Що говорив посол
Ліон заявив, що Ізраїль засуджує рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я Шухевича. Допис також ретвітнуло Посольство Ізраїлю в Україні.
Це вже не перші такі заяви Ліона
- Раніше посол вже робив скандальні заяви про українських героїв. Наприклад, Ліон назвав Степана Бандеру "спільником нацистів".
- Крім того, він разом з послом Польщі Бартошем Ціхоцкі опублікували спільну заяву, що українська влада "досі відзначають історичні події та їх постаті, які потрібно засудити".
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