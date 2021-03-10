Важливо! Родина Шухевичів під час Голокосту врятувала сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг. Старшу сестру дівчини Ірму німці застрелили, а Ірина почала жити в Шухевичів. Головнокомандувач УПА допоміг з виготовленням для неї нових документів на ім'я Ірини Рижко – дочки загиблого радянського офіцера. Довелося навіть змінити рік народження.

Після арешту дружини Шухевича Наталії, діяч переправив дівчинку в сирітський притулок, де Ірина перебувала до кінця війни. Таким чином вона пережила німецьку окупацію і Голокост.