Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон обурився, що "Тернопільсьому міському стадіону" присвоїли ім'я Романа Шухевича. Посадовець наголосив, що вимагає негайного скасувати це рішення.

Ліон заявив, що засуджує таке рішення Тернопільської міської ради. Актуально У Тернополі назвали стадіон на честь Шухевича Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування цього рішення,

– написав Ліон. Цей допис також ретвітнуло Посольство Ізраїлю в Україні. Зверніть увагу! У час Другої світової війни батальйон, яким командував Шухевич, відмовився присягати на вірність Адольфу Гітлету та Німеччині. Натомість військові присягнули на вірність українському народові. Шухевич був переконаний, що українці мають боротися проти Гітлера та проти Йосифа Сталіна за свою свободу. Що відомо про перейменування стадіону Тернопільська міська рада 5 березня оголосила, що "Тернопільський міський стадіон" матиме ім'я Романа Шухевича.

Ініціював це рішення мер міста Сергій Надал. Він зауважив, що Роман Шухевич – це Герой України та головнокомандувач Української повстанської армії.

Надал також розповів: Шухевич був "добрим спортсменом та лідером у багатьох видах спорту". Актуально! Це вже не вперше Джоель Ліон робить скандальні заяви про українських героїв. Зокрема, посол назвав Степана Бандеру "спільником нацистів". Також Ліон та посол Польщі Бартош Ціхоцкі опублікували спільну заяву, що представники української влади "досі відзначають історичні події та їх постаті, які потрібно раз і назавжди засудити".