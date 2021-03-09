Стадіон в Тернополі назвали на честь Шухевича: посол Ізраїлю вимагає скасувати рішення
Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон обурився, що "Тернопільсьому міському стадіону" присвоїли ім'я Романа Шухевича. Посадовець наголосив, що вимагає негайного скасувати це рішення.
Джерело:Твітер Joel Lion
Ліон заявив, що засуджує таке рішення Тернопільської міської ради.
Актуально У Тернополі назвали стадіон на честь Шухевича
Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування цього рішення,
– написав Ліон.
Цей допис також ретвітнуло Посольство Ізраїлю в Україні.
Що відомо про перейменування стадіону
- Тернопільська міська рада 5 березня оголосила, що "Тернопільський міський стадіон" матиме ім'я Романа Шухевича.
- Ініціював це рішення мер міста Сергій Надал. Він зауважив, що Роман Шухевич – це Герой України та головнокомандувач Української повстанської армії.
- Надал також розповів: Шухевич був "добрим спортсменом та лідером у багатьох видах спорту".
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