Підозрювали у держзраді: суд поновив на посаді скандального ексглаву поліції Вінниччини

Верховний Суд поновив на посаді колишнього керівника поліції Вінниччини Антона Шевцова. Раніше його підозрювали у державній зраді.

Колегія суддів визнала протиправним наказ про звільнення Шевцова. Відтак його поновили на посаді з 29 березня 2016 року.

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Крім цього, Шевцов просив виплатити йому понад 61 тисячу гривень за час вимушеного прогулу, але цю частину позову відправили на розгляд в Окружний адміністративний суд Києва.

Чому Шевцова поновили

В суді запевнили, що поліцейські, які звільняються зі служби за особистим проханням, повинні попереджати начальника органу внутрішніх справ про рішення не пізніше, як за 3 місяці до дня звільнення. У рапорті має бути вказана причина звільнення та дата бажаного звільнення.

Натомість Шевцов у рапорті не вказав поважних причин, які перешкоджають проходженню публічної служби. Дати теж не зазначив.

Відтак Верховний Суд вирішив, що Шевцова не могли звільнити з поліції до того, як закінчиться 3-місячний термін.

До слова, постанова про поновлення Шевцова вже набрала чинності.

Що відомо про Шевцова

Шевцов пробув на посаді всього 3 тижні. Його відставки вимагали активісти.

Все тому, що чоловік був прихильний до російських окупантів. Наприклад, брав участь у "параді Перемоги" в Севастополі. Там також був присутній президент Росії Володимир Путін.

Щоправда, Шевцов, нічого поганого у свому вчинку не вбачає. Він стверджує, що його дід воював, тож "немає морального права засуджувати наших предків".

Після звільнення Шевцова, СБУ відкрила кримінальне провадження щодо дежзради. Однак згодом справу закрили.

Шевцов звернувся до ОАСК у липні 2016. У позові про поновлення на посаді відповідачами були Нацполіція України та ГУНП у Вінницькій області.