Підозрювали у держзраді: суд поновив на посаді скандального ексглаву поліції Вінниччини

Верховний Суд поновив на посаді колишнього керівника поліції Вінниччини Антона Шевцова. Раніше його підозрювали у державній зраді.
Колегія суддів визнала протиправним наказ про звільнення Шевцова. Відтак його поновили на посаді з 29 березня 2016 року.
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Крім цього, Шевцов просив виплатити йому понад 61 тисячу гривень за час вимушеного прогулу, але цю частину позову відправили на розгляд в Окружний адміністративний суд Києва.
Чому Шевцова поновили
Зверніть увагу!
- В суді запевнили, що поліцейські, які звільняються зі служби за особистим проханням, повинні попереджати начальника органу внутрішніх справ про рішення не пізніше, як за 3 місяці до дня звільнення. У рапорті має бути вказана причина звільнення та дата бажаного звільнення.
- Натомість Шевцов у рапорті не вказав поважних причин, які перешкоджають проходженню публічної служби. Дати теж не зазначив.
- Відтак Верховний Суд вирішив, що Шевцова не могли звільнити з поліції до того, як закінчиться 3-місячний термін.
- До слова, постанова про поновлення Шевцова вже набрала чинності.
Шевцов звернувся до ОАСК у липні 2016. У позові про поновлення на посаді відповідачами були Нацполіція України та ГУНП у Вінницькій області.
Що відомо про Шевцова
- Шевцов пробув на посаді всього 3 тижні. Його відставки вимагали активісти.
- Все тому, що чоловік був прихильний до російських окупантів. Наприклад, брав участь у "параді Перемоги" в Севастополі. Там також був присутній президент Росії Володимир Путін.
- Щоправда, Шевцов, нічого поганого у свому вчинку не вбачає. Він стверджує, що його дід воював, тож "немає морального права засуджувати наших предків".
- Після звільнення Шевцова, СБУ відкрила кримінальне провадження щодо дежзради. Однак згодом справу закрили.