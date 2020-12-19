США звинуватили Росію у масштабній кібератаці
Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у масштабній кібератаці на відомства і компанії США. За інформацією США, кібератака тривала з весни 2020 року.
Майк Помпео з абсолютною впевненістю наголошує, що атаку здійснили саме росіяни. Про це він заявив в інтерв'ю в авторській програмі американського журналіста Марка Левіна, пише видання Digis Mak.
Важливо Масштабна кібератака російських спецслужб на органи держвлади напередодні Дня Незалежності
Держсекретар засудив масштабну операцію, яка полягає у "проникненні в системи американського уряду" з використанням програмного забезпечення.
Це було дуже важливе відкриття, і я вважаю, що тепер ми можемо абсолютно чітко сказати, що саме росіяни брали участь в цій діяльності,
– сказав Помпео.
Позиція Росії
У посольстві РФ у Вашингтоні заявили, що Росія категорично заперечує свою причетність до цієї справи. Дипломати заявили, що Росія "не веде наступальних операцій в кіберпросторі".
Що відомо про хакерську атаку
- Скоординована хакерська атака на американські відомства почалася в березні.
- 14 грудня Вашингтон підтвердив, що цілями стали американське міністерство фінансів і Національне управління з телекомунікацій і інформації.
- За даними корпорації Microsoft, яка також зазнала нападу, метою хакерів стали понад 40 урядових агентств, аналітичних центрів, неурядових організацій та IT-компаній.
- Цілі розташовувалися не тільки в США, але і в Канаді, Великій Британії, Іспанії, Бельгії, Ізраїлі, Мексиці й Об'єднаних Арабських Еміратах.
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