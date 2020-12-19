Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у масштабній кібератаці на відомства і компанії США. За інформацією США, кібератака тривала з весни 2020 року.

Майк Помпео з абсолютною впевненістю наголошує, що атаку здійснили саме росіяни. Про це він заявив в інтерв'ю в авторській програмі американського журналіста Марка Левіна, пише видання Digis Mak.

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Держсекретар засудив масштабну операцію, яка полягає у "проникненні в системи американського уряду" з використанням програмного забезпечення.

Це було дуже важливе відкриття, і я вважаю, що тепер ми можемо абсолютно чітко сказати, що саме росіяни брали участь в цій діяльності,

– сказав Помпео.

Позиція Росії

У посольстві РФ у Вашингтоні заявили, що Росія категорично заперечує свою причетність до цієї справи. Дипломати заявили, що Росія "не веде наступальних операцій в кіберпросторі".

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