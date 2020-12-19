У США згоріла птахоферма: під час пожежі загинули 240 тисяч курей
У Флориді в окрузі Паско трапилася пожежа на одній із найбільших птахоферм у США – Cal-Maine Foods. Через це вигоріли 3 будівлі, в яких перебувало 240 тисяч курей. Попередньо відомо, що пожежа завдала збитків компанії на щонайменше 1 мільйон доларів.
Деталі пожежі на птахофермі
Пожежа трапилася у ночі проти 17 лютого. Вона була настільки масштабною, що рятувальники гасили її до обіду наступного дня. Про це повідомляє NBS News.
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Гасіння пожежі ускладнило те, що всередині курників вибухнуло кілька великих балонів з пропаном.
Як рятувальники гасили вогонь
Пожежникам довелося використовувати танкери для перекидання води з відстані трьох миль. Все тому, що ця частина округу була сільською, і поблизу не було спеціальних пристроїв для постачання води.
Наразі причина пожежі ще невідома. Її встановлюють правоохоронці.
Трагедія призвела до втрат для ферми на щонайменше 1 мільйон доларів. Втім, фінансовий директор Cal-Maine Foods, сказав, що втрати становитимуть "значно більше". Адже окрім курей, вогонь знищив також приміщення та обладнання.
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