Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти одеської компанії Fides Ship Management.

Санкції проти української компанії: що відомо

Відповідну інформацію опублікувало Міністерство фінансів США на своєму сайті. Компанію з України звинувачують у перевезенні венесуельської нафти.

До теми США хоче відрізати Венесуелу від іранського бензину: цікаві деталі

Згідно з даними Мінфіну США, Fides Ship Management було засновано в 2015 році. Адреса реєстрації – вулиця Марсельська (це Суворовський район Одеси).

Також до сакційного списку потрапили 4 кораблі, якими керує компанія:

Baliar (ходить під прапором Ліберії),

Balita (під прапором Камеруну),

Domani (під прапором Камеруну),

Freedom (під прапором Камеруну).

Санкції США та Венесуела: коротко

США запровадили санкції проти венесуельської державної нафтової компанії PDVSA в 2019 році.

Це сталося після того, як США визнали Хуана Гуайдо тимчасовим головою держави, а президента Ніколаса Мадуро закликали до відставки.

За словами Вашингтона, вони ввели обмежувальні заходи, аби президент країни Ніколас Мадуро та його прихильники не могли привласнювати собі активи народу Венесуели.

Вашингтон також накладав санкції на судна, що ввозили паливо в латиноамериканську країну або вивозили сиру нафту з неї.

У квітні 2019 року США наклали обмеження на 34 танкери, які PDVSA використовувала для експорту нафти, потім під санкції потрапляли танкери під прапорами третіх країн.

Не перші санкції проти українських компаній

Нещодавно Мінфін США запровадив санкції проти 4 інформаційних ресурсів із України:

"Ера-Медіа"

Only News

NabuLeaks

"Скептик", також відомий під назвою "Бегемот Медіа".

Також до цього ж санкційного списку потрапили 7 громадян України:

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський

Дмитро Ковальчук

Колишній прокурор Костянтин Кулик

Екснардеп-утікач Олександр Онищенко

Антон Симоненко

Андрій Теліженко

Петро Журавель

За версією відомства, усі вони – частин пов'язаної з Росією "мережі впливу", яка є причетною до депутата Верховної ради Андрія Деркача. Останнього підозрюють у "спробах вплинути на американські вибори" шляхом поширення неправдивих історій про посадових осіб із США.

Зверніть увагу Санкції США в дії: "Північний потік-2" покинула перша німецька компанія



Санкції США щодо України: хто потрапив / Інфографіка 24 каналу