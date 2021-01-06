США замовили для України партію патрульних катерів Mark VI: коли їх побудують
Міноборони США замовило для України першу партію нових патрульних катерів Mark VI. Будівництво 2 катерів планують завершити вже до грудня 2022 року.
Вартість катерів складе майже 20 мільйонів доларів. Про це мовиться на сайті Пентагону.
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Відомо, що будівництвом кораблів займеться компанія SAFE Boats International LLC, що базується у штаті Вашингтон. Замовником з боку США є Командування військово-морських систем, а фінансування здійснюється за програмою посилення обороноздатності України.
Ще у липні 2020 року головнокомандуючий ВМС Олексій Неіжпапа заявив, що Україна може однією з перших отримати сучасні американські катери Mark VI.
Загалом США схвалили продаж Україні до 16 бойових патрульних катерів Mark VI.
Що відомо про патрульні катери
- Mark VI – сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.
- Катер має довжину майже 26 метрів. Силова установка Mk VI складається з двох дизельних двигунів багато паливного типу з водометами. Це забезпечує катеру максимальну швидкість.
- Катер озброєний двома автоматичними 25 міліметровими артустановками, в яких є можливість дистанційного керування.
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