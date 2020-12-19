США закриють останні 2 консульства у Росії
Адміністрація наразі чинного президента Дональда Трампа заявила про намір закрити останні 2 консульства Сполучених Штатів у Росії. Продовжить працювати тільки посольство в Москві.
Держдепартамент повідомив Конгресу про те, що дипломатичні установи планують закрити. Про це інформує AP.
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США закриє консульство у Владивостоку та призупинить роботу консульства в Єкатеринбурзі.
У повідомленні, надісланому Конгресу йдеться, що закриття є "відповіддю на поточні кадрові проблеми представництва США в Росії у зв'язку із запровадженням у 2017 році обмежень на персонал місії США".
Після такого кроку єдиним дипломатичним представництвом США в Росії буде посольство в Москві.
Що відомо про отруєння Скрипалів?На початку березня 2018 року колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними в британському місті Солсбері. Їх госпіталізували з отруєнням. Слідство встановило, що їх атакували нервово-паралітичною речовиною "Новачок".
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