Адміністрація наразі чинного президента Дональда Трампа заявила про намір закрити останні 2 консульства Сполучених Штатів у Росії. Продовжить працювати тільки посольство в Москві.

Держдепартамент повідомив Конгресу про те, що дипломатичні установи планують закрити. Про це інформує AP.

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США закриє консульство у Владивостоку та призупинить роботу консульства в Єкатеринбурзі.

У повідомленні, надісланому Конгресу йдеться, що закриття є "відповіддю на поточні кадрові проблеми представництва США в Росії у зв'язку із запровадженням у 2017 році обмежень на персонал місії США".

Після такого кроку єдиним дипломатичним представництвом США в Росії буде посольство в Москві.

До слова, Росія прийняла рішення закрити консульства США в Санкт-Петербурзі у 2018 році. Сталося це після того, як Сполучені Штати наказали припинити роботу російського консульства в Сіетлі через отруєння Скрипалів у Великій Британії.