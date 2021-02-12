США закликали Росію припинити агресію проти України – Голос Америки

Сполучені Штати закликали Росію припинити агресію проти України. Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці посольства США в Україні до шостої річниці досягнення мінських угод.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

У посольстві США в Україні наголосили, що Росія повинна повністю дотримуватися домовленостей, вивести свої сили та зброю і припинити агресію.

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Росія контролює конфлікт в Україні, – керівниця місії США в ОБСЄ

Керівниця місії США в ОБСЄ Кортні Остріан заявили, що Росія контролює конфлікт на сході України. За її словами, ескалація конфлікту на Донбасі свідчить, що Росія може за бажанням підвищувати градус конфлікту. Так вона прокоментувала загострення бойових дій 5 – 7 лютого.

США отримає ще 200 мільйонів доз вакцини проти COVID-19

Джозеф Байден оголосив, що його адміністрація підписала контракт на поставку ще 200 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Разом з попередніми домовленостями у США буде достатньо вакцини, щоб імунізувати кожного американця до середини літа.

ЄС та ВООЗ підтримають вакцинацію проти коронавірусу в Україні

Європейський Союз та Всесвітня організація охорони здоров'я оголосили допомогу для програми вакцинації в Україні й інших країнах Східної Європи. У межах програми на суму в понад 40 мільйонів євро передбачено:

створення системи постачання вакцини;

навчання персоналу;

розробку програм щеплення;

спостереження за безпекою процесу.

У США за шахрайство засудили українця

У Сполучених Штатах засудили до понад 7 років Олександра Мусієнка, який організував схему з відмивання грошей, вкрадених хакерами з банківських рахунків американців. За допомогою відповідної схеми були легалізовані мільйони доларів.

До теми Організував схему з відмивання грошей: у США за шахрайство засудили українця

Джилл Байден прикрасила ділянку перед Білим Домом до Дня Валентина

Перша леді США розмістила перед Білим Домом величезні серця та побажання любові до Дня святого Валентина. Джилл Байден розповіла журналістам, що перед святом хотіла поділитися веселим настроєм, необхідним у часи пандемії COVID-19.

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