Американські конгресмени закликали не допустити добудови газопроводу "Північний потік-2". У спільній заяві співголів групи підтримки України у Конгресі мовиться про те, що це проєкт зловмисного впливу Росії.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

Конгресмени наголосили на загрозах, які несе газпромівський проєкт для безпеки України та Європи. Зауважили, що проєкт зашкодить безпеці України, яка вже 7 років потерпає від агресії.

Цікаво У США не виключили можливість введення санкцій через ситуацію в Грузії – Голос Америки

"Конгрес США підтримує Україну, яка продовжує захищати східний фланг Європи від російської агресії та зловмисного впливу", – наголосили у заяві.

Призначення Маркарової

Оксана Маркарова стала новим послом України у США. Указ про її призначення 25 лютого підписав Володимир Зеленський. Маркарова подякувала за довіру та зазначила, що вірить у те, що Україна має шанс стати регіональним лідером нової якості та надійним стратегічним партнером для США.

Підхід до Росії

Кандидат на посаду директора Центрального розвідувального управління Вільям Бернс наголосив, що до "путінської" Росії необхідно застосовувати твердий і послідовний підхід. Він висловив занепокоєння щодо втручання Росії до виборів США та хакерських атак.

Дивіться випуск "Голос Америки" на 24 каналі: відео