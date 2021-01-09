У США заарештували чоловіка, який ніс трибуну спікера Палати представників Ненсі Пелосі під час заворушень у Вашингтоні. Ним виявився 36-річний Адам Джонсон з Флориди.

Фотографію Джонсона з трибуною активно поширювали у соцмережах. Про це повідомляє CNN.

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36-річного чоловіка відправили у в'язницю округу Пінеллас ввечері 8 січня. Водночас Адама Джонсона звинуватили за декількома пунктами:

перебування в закритому приміщенні без законних повноважень;

крадіжка державного майна;

насильницьке проникнення і хуліганство на території Капітолію.

Під час заворушень у Вашингтоні він незаконно потрапив в Капітолій та зняв трибуну спікера Палати представників з місця її зберігання.

Зверніть увагу! Згідно з інформацією Miamiherald, Джонсон – домогосподар. Він живе зі своєю дружиною, місцевою лікаркою, та 5 дітьми. Адам Джонсон має вперше виступити в суді щодо заворушень у Вашингтоні 11 січня, повідомляє видання.

Штурм Капітолія у Вашингтоні: головне

У Конгресі США 6 січня мали оголосити офіційні результати президентських виборів.

Під стінами парламенту зібралися прихильники Дональда Трампа. Він не погоджувався зі своєю поразкою, тож закликав своїх прихильників прийти з протестом та висловити незгоду з результатами виборів.

Проте прихильники Трампа вирішили прорватися всередину Капітолія, де і відбувалося засідання Конгресу. Всередині будівлі сталася стрілянина. Загинуло щонайменше 5 осіб.

Оголосити переможця виборів вдалося лише 7 січня – новим президентом США стане Джозеф Байден.



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