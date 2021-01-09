У США заарештували чоловіка, який ніс трибуну під час штурму Капітолія
У США заарештували чоловіка, який ніс трибуну спікера Палати представників Ненсі Пелосі під час заворушень у Вашингтоні. Ним виявився 36-річний Адам Джонсон з Флориди.
Фотографію Джонсона з трибуною активно поширювали у соцмережах. Про це повідомляє CNN.
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36-річного чоловіка відправили у в'язницю округу Пінеллас ввечері 8 січня. Водночас Адама Джонсона звинуватили за декількома пунктами:
- перебування в закритому приміщенні без законних повноважень;
- крадіжка державного майна;
- насильницьке проникнення і хуліганство на території Капітолію.
Під час заворушень у Вашингтоні він незаконно потрапив в Капітолій та зняв трибуну спікера Палати представників з місця її зберігання.
Штурм Капітолія у Вашингтоні: головне
- У Конгресі США 6 січня мали оголосити офіційні результати президентських виборів.
- Під стінами парламенту зібралися прихильники Дональда Трампа. Він не погоджувався зі своєю поразкою, тож закликав своїх прихильників прийти з протестом та висловити незгоду з результатами виборів.
- Проте прихильники Трампа вирішили прорватися всередину Капітолія, де і відбувалося засідання Конгресу. Всередині будівлі сталася стрілянина. Загинуло щонайменше 5 осіб.
- Оголосити переможця виборів вдалося лише 7 січня – новим президентом США стане Джозеф Байден.
Головне про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу
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