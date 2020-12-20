За минулу добу у Сполучених Штатах Америки зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження COVID-19 з початку пандемії. Експерти пояснили, що різкий приріст пов'язаний зі зміною обліку нових випадків у штаті Техас.

За останні 24 години у країні коронавірус діагностували у 403 359 осіб. Про це повідомили на сайті Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC).

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Рекорд захворюваності

Попередній рекорд захворюваності у США фіксували 11 грудня. Тоді було 244 011 випадків.

Зазначимо! 19 грудня у США зафіксували 230 953 випадки.

За минулу добу у світі діагностували майже 613 тисяч випадків захворювання на коронавірус, найбільше в:

США;

Бразилії;

Росії.

Туреччина, яка останні дні входила до топкраїн за поширення коронавірусу опустилась на 7 позицію серед інших держав. Україна займає 13 місце за цим критерієм. Однакову кількість з Україною підтвердили випадків у Польщі.

Коронавірус в США: що відомо