COVID-19 б'є рекорди: у США за добу виявили понад 400 тисяч випадків
За минулу добу у Сполучених Штатах Америки зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження COVID-19 з початку пандемії. Експерти пояснили, що різкий приріст пов'язаний зі зміною обліку нових випадків у штаті Техас.
За останні 24 години у країні коронавірус діагностували у 403 359 осіб. Про це повідомили на сайті Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC).
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Рекорд захворюваності
Попередній рекорд захворюваності у США фіксували 11 грудня. Тоді було 244 011 випадків.
За минулу добу у світі діагностували майже 613 тисяч випадків захворювання на коронавірус, найбільше в:
- США;
- Бразилії;
- Росії.
Туреччина, яка останні дні входила до топкраїн за поширення коронавірусу опустилась на 7 позицію серед інших держав. Україна займає 13 місце за цим критерієм. Однакову кількість з Україною підтвердили випадків у Польщі.
Коронавірус в США: що відомо
- Загалом з початку пандемії в США коронавірусом заразилися понад 17 мільйонів людей. Понад 312 тисяч померли.
- 12 грудня американське управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів, яке займається сертифікацією, схвалив вакцину розробки Pfizer і BioNTech.
- Вже 18 грудня схвалили вакцину компанії Moderna. Постачання препарату розпочнуть найближчим часом.
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