США та ЄС негативно оцінили законопроєкт "слуг" про судову реформу

Представники США та Євросоюзу в Україні закликали Верховну Раду переглянути законопроєкт про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Адже він потребує, на їхню думку, вдосконалення.
Особливо у частині посилення ролі у ній міжнародних експертів. Відповідна заява оприлюднена представництвом ЄС у твітері 26 березня.
До слова Вища рада правосуддя не звільнила суддю, яка не задекларувала елітне майно
Міжнародні партнери просять Україну вдосконалити законопроєкт про ВККС
З головою комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрієм Костіним 26 березня зустрілися представники міжнародних партнерів України:
- Очільник представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.
- І тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Крістіна Квін.
Вони звернули увагу депутата на необхідність вдосконалити законопроєкт про відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Особливо щодо:
- Забезпечення незалежності комісії з відбору членів ВККС,
- Та встановлення значущої ролі незалежних експертів.
Про який законопроєкт мовиться
- Представники ЄС та США мають на увазі законопроєкт 3711-д "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України". Його Рада ухвалила у першому читанні 3 березня.
- Представник "Слуги народу" Андрій Костін, до якого звернулися міжнародні партнери України, є одним з ініціаторів цього законопроєкту.
- ВККС разом із Вищою радою правосуддя – це органи, які визначають якість та доброчесність суддів в Україні. Але ВККС проводить конкурси на всі суддівські посади.
Доречно нагадати, що 25 лютого представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявляв, що
Україні не потрібна судова реформа.
Треба натомість зробити так, щоб працювали інституції, які вже є.
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