США та ЄС негативно оцінили законопроєкт "слуг" про судову реформу

Представники США та Євросоюзу в Україні закликали Верховну Раду переглянути законопроєкт про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Адже він потребує, на їхню думку, вдосконалення.

Особливо у частині посилення ролі у ній міжнародних експертів. Відповідна заява оприлюднена представництвом ЄС у твітері 26 березня.

До слова Вища рада правосуддя не звільнила суддю, яка не задекларувала елітне майно

Міжнародні партнери просять Україну вдосконалити законопроєкт про ВККС

З головою комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрієм Костіним 26 березня зустрілися представники міжнародних партнерів України:

Очільник представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас .

. І тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Крістіна Квін.

Вони звернули увагу депутата на необхідність вдосконалити законопроєкт про відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Особливо щодо:

Забезпечення незалежності комісії з відбору членів ВККС,

комісії з відбору членів ВККС, Та встановлення значущої ролі незалежних експертів.

Про який законопроєкт мовиться

Представники ЄС та США мають на увазі законопроєкт 3711-д "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України". Його Рада ухвалила у першому читанні 3 березня.

"Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України". Його Рада ухвалила у першому читанні 3 березня. Представник "Слуги народу" Андрій Костін, до якого звернулися міжнародні партнери України, є одним з ініціаторів цього законопроєкту.

до якого звернулися міжнародні партнери України, є одним з ініціаторів цього законопроєкту. ВККС разом із Вищою радою правосуддя – це органи, які визначають якість та доброчесність суддів в Україні. Але ВККС проводить конкурси на всі суддівські посади.

Доречно нагадати, що 25 лютого представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявляв, що Україні не потрібна судова реформа. Треба натомість зробити так, щоб працювали інституції, які вже є.

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