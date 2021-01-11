США запровадили санкції проти України: під удар потрапили Дубінський і Онищенко
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кількох громадян і інформаційних ресурсів з України. Усіх їх звинувачують у втручанні в американські вибори.
Відповідний список Мінфін США опублікував на своєму сайті. Мовиться про 7 осіб і 4 інтернет-ресурси. За версією відомства, вони – частина нібито пов'язаної з Росією "мережі впливу", яка є причетною до депутата Верховної ради Андрія Деркача.
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Список санкцій США проти України
Хто з українців потрапив
- Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський
- Дмитро Ковальчук (у Мінфіні США його пов'язають із Андрієм Деркачем).
- Костянтин Кулик
- Екснардеп-утікач Олександр Онищенко (Мінфін США оприлюднив і його друге прізвище Кадиров).
- Антон Симоненко (його також пов'язають із Деркачем).
- Андрій Теліженко
- Петро Журавель (його також пов'язають із Деркачем)
Про які інформаційні ресурси мовиться
- "Ера-Медіа" (пов'язають із Деркачем)
- Only News (пов'язують із вищевказаним Журавлем).
- NabuLeaks (пов'язають із Деркачем)
- "Скептик", також відомий під назвою "Бегемот Медіа" (пов'язують із Журавлем).
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