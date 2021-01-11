Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кількох громадян і інформаційних ресурсів з України. Усіх їх звинувачують у втручанні в американські вибори.

Відповідний список Мінфін США опублікував на своєму сайті. Мовиться про 7 осіб і 4 інтернет-ресурси. За версією відомства, вони – частина нібито пов'язаної з Росією "мережі впливу", яка є причетною до депутата Верховної ради Андрія Деркача.

До теми Збирав компромат на Байдена: Facebook і Twitter заблокували соратника ексрегіонала Деркача

Список санкцій США проти України

Хто з українців потрапив

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський

Дмитро Ковальчук (у Мінфіні США його пов'язають із Андрієм Деркачем).

(у Мінфіні США його пов'язають із Андрієм Деркачем). Костянтин Кулик

Екснардеп-утікач Олександр Онищенко (Мінфін США оприлюднив і його друге прізвище Кадиров).

(Мінфін США оприлюднив і його друге прізвище Кадиров). Антон Симоненко (його також пов'язають із Деркачем).

(його також пов'язають із Деркачем). Андрій Теліженко

Петро Журавель (його також пов'язають із Деркачем)

Про які інформаційні ресурси мовиться

"Ера-Медіа" (пов'язають із Деркачем)

Only News (пов'язують із вищевказаним Журавлем).

NabuLeaks (пов'язають із Деркачем)

"Скептик", також відомий під назвою "Бегемот Медіа" (пов'язують із Журавлем).

Зауважимо! Сам Деркач потрапив під санкції з боку США у вересні 2020 року. Його підозрюють у "зв'язках з Росією" і "спробах вплинути на американські вибори" шляхом поширення неправдивих історій про посадових осіб із США.