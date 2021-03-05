Заборонили в'їзд: США ввели санкції проти Коломойського та його сім'ї

США ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Йому тепер не можна в'їжджати до Штатів. Крім того, під санкції потрапила й сім'я олігарха.

Так, санкції застосували проти його дружини Ірини, дочки Анжеліки та сина Цві.

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Чому на Коломойського наклали санкції

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Коломойського в спробах підірвати демократію в Україні.

У Держдепі зазначили, що підставою для санкцій стала діяльність Коломойського на посаді голови Дніпропетровської області в 2014 – 2015 роках.

Стверджують, що олігарх причетний до значної корупції. Дії олігарха підривали верховенство права.

"Хоча це базується на діях, коли він перебував на посаді, хочемо висловити занепокоєння поточними та постійними зусиллями Коломойського щодо підриву демократичних процесів та інституцій в Україні, які становлять серйозну загрозу для її майбутнього", – мовиться у повідомленні.

Штати не виключають додаткових санкцій

У Штатах додали, що підтримують політичні, економічні та правові реформи, які є ключовими для євроатлантичного шляху України. Тому не виключили й подальших санкцій щодо тих, хто цьому перешкоджає.

Що цьому передувало