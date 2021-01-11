Американські санкції для Дубінського: як відреагували у соцмережах
Міністерство фінансів США ввело санкції проти кількох українських громадян та інформаційних ресурсів. У переліку і одіозний нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. У соцмережах такі дії Вашингтона сприйняли з ентузіазмом і висловили сподівання, що це лише початок.
Сам Дубінський поспішив запевнити, що американські санкції принесуть йому лише тимчасові незручності. Про те, що думають щодо цього відомі громадські діячі та політики, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Центр протидії корупції
"Дотиснули", – саме так відреагували на санкції проти скандального політика у Центрі протидії корупції. У ЦПК наголосили, що обіцяли добиватись для агентів Кремля персональних санкцій від Заходу.
На прикладі Дубінського показуємо, що це цілком реально. Вони не дуже бояться критики в соцмережах. Зате боляче сприймають персональні санкції, зокрема, блокування в'їзду, арешт рахунків, кримінальні провадження, перевірки джерел походження коштів,
– написали у Центрі протидії корупції.
Віталій Шабунін
Не забарився з реакцією на санкції проти Дубінського і очільника ЦПК Віталій Шабунін. Він зазначив, що раніше не хотів, аби аналітики витрачали час на нардепа, адже вважає його "лише фактурним проявом іншої проблеми – Коломойського".
Проте аналітики настояли на розробці і, мушу визнати, моральна сатисфакція від санкцій Дубінському вартувала їх кількаденної роботи,
– розповів Шабунін.
Олексій Гончарук
Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зараз проживає у США, отож теж не міг не прокоментувати таких дій американського Мінфіну. Гончарук привітав Дубінського з "баном".
І це лише початок. Рано чи пізно це трапиться з усіма прислужниками олігархів та Кремля в Україні,
– впевнений Гончарук.
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