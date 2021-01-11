Міністерство фінансів США ввело санкції проти кількох українських громадян та інформаційних ресурсів. У переліку і одіозний нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. У соцмережах такі дії Вашингтона сприйняли з ентузіазмом і висловили сподівання, що це лише початок.

Сам Дубінський поспішив запевнити, що американські санкції принесуть йому лише тимчасові незручності. Про те, що думають щодо цього відомі громадські діячі та політики, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Центр протидії корупції

"Дотиснули", – саме так відреагували на санкції проти скандального політика у Центрі протидії корупції. У ЦПК наголосили, що обіцяли добиватись для агентів Кремля персональних санкцій від Заходу.

На прикладі Дубінського показуємо, що це цілком реально. Вони не дуже бояться критики в соцмережах. Зате боляче сприймають персональні санкції, зокрема, блокування в'їзду, арешт рахунків, кримінальні провадження, перевірки джерел походження коштів,

– написали у Центрі протидії корупції.