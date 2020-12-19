США ввели нові санкції проти Китаю: причина
Уряд США ввів торговельні санкції проти Китаю. Обмеження стосуються понад півсотні китайських суб'єктів, причетних до порушення прав людини, викрадення комерційної таємниці в США і експансії КНР в регіоні.
Міністерство торгівлі США додало 59 організацій з Китаю до свого переліку щодо контролю експорту. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє пресслужба Держпету США.
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США вводять нові обмеження проти окремих суб'єктів діяльності, які підривають нашу національну безпеку і зовнішньополітичні інтереси,
– наголосив Помпео.
Кого і чому стосуються обмеження
- 4 суб'єкти внесенні у чорний список через надання уряду КНР матеріалів для ДНК-тестів та високотехнологічного обладнання, що стало проявом істотного порушення прав людини в Китаї.
- 19 фігурантів опинилися у списку санкцій за причетність до викрадення комерційної таємниці американських корпорацій. За словами Помпео, це підірвало зусилля США щодо протидії незаконному обігу ядерних та інших радіоактивних матеріалів.
- Окремі обмеження ввели проти 36 суб'єктів за діяльність, пов'язану з експансією КНР в Південно-Китайському морі.
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