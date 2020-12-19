Уряд США ввів торговельні санкції проти Китаю. Обмеження стосуються понад півсотні китайських суб'єктів, причетних до порушення прав людини, викрадення комерційної таємниці в США і експансії КНР в регіоні.

Міністерство торгівлі США додало 59 організацій з Китаю до свого переліку щодо контролю експорту. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє пресслужба Держпету США. Цікаво Байден продовжить санкційну політику, запроваджену за Трампа, – ЗМІ США вводять нові обмеження проти окремих суб'єктів діяльності, які підривають нашу національну безпеку і зовнішньополітичні інтереси,

– наголосив Помпео. Кого і чому стосуються обмеження 4 суб'єкти внесенні у чорний список через надання уряду КНР матеріалів для ДНК-тестів та високотехнологічного обладнання, що стало проявом істотного порушення прав людини в Китаї.

19 фігурантів опинилися у списку санкцій за причетність до викрадення комерційної таємниці американських корпорацій. За словами Помпео, це підірвало зусилля США щодо протидії незаконному обігу ядерних та інших радіоактивних матеріалів.

Окремі обмеження ввели проти 36 суб'єктів за діяльність, пов'язану з експансією КНР в Південно-Китайському морі. Зверніть увагу! Раніше США ввели санкції проти китайських чиновників, яких підозрюють у погрозах людям, що не розділяють політику Пекіна. Зокрема, їм заборонили в'їзд на територію держави.