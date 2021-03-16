Залучення США до всіх можливих форматів, – Маркарова про головне завдання від Зеленського

Оксана Маркарова розповіла, що її головним завданням на посаді пані посла України у США є залучити Штати до усіх можливих форматів. Зокрема, мовиться про оборонну та політичну сферу.

Маркарова зауважила, що варто робити те саме, що й робили, однак у рази більше, а також додати нове. Україна має максимально підняти на новий рівень двосторонні відносини зі Штатами.

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Перше – активніше залучення Америки до всіх можливих форматів. Це стосується як політичної, так і оборонної сфери України. Ми маємо максимально підняти на новий рівень наші двосторонні відносини, – зауважила Маркарова.

Що ще сказала пані посол

Ефективність співпраці України та США залежить не лише від контактів по лінії двох президентів чи глав МЗС.

Її можуть забезпечити лише сотні та іноді навіть тисячі форматів, які працюють іноді на рівнях заступників, бюрократів різного рангу, окремих центрів.

Призначення Маркарової: деталі