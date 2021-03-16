Залучення США до всіх можливих форматів, – Маркарова про головне завдання від Зеленського

16 березня 2021 , 11:11
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Джерело:

LB

Оксана Маркарова розповіла, що її головним завданням на посаді пані посла України у США є залучити Штати до усіх можливих форматів. Зокрема, мовиться про оборонну та політичну сферу.

Маркарова зауважила, що варто робити те саме, що й робили, однак у рази більше, а також додати нове. Україна має максимально підняти на новий рівень двосторонні відносини зі Штатами.

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Перше – активніше залучення Америки до всіх можливих форматів. Це стосується як політичної, так і оборонної сфери України. Ми маємо максимально підняти на новий рівень наші двосторонні відносини, – зауважила Маркарова.

Що ще сказала пані посол

  • Ефективність співпраці України та США залежить не лише від контактів по лінії двох президентів чи глав МЗС.
  • Її можуть забезпечити лише сотні та іноді навіть тисячі форматів, які працюють іноді на рівнях заступників, бюрократів різного рангу, окремих центрів.

Призначення Маркарової: деталі