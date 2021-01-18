У США врятували українського військового моряка: деталі
У США у місті Балтимор врятували українського військового моряка. Чоловік саме перебуває у Штатах на навчанні. Він проходить курс підготовки екіпажів патрульних катерів типу "Айленд".
Інцидент стався у штаті Меріленд. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба ВМС України.
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Деталі
- Під час навчання в українського військового різко погіршилося самопочуття.
- Чоловіка госпіталізували до військового шпиталю Walter Reed.
- Там військовому поставили діагноз гострий апендицит.
- Хворому негайно провели необхідну операцію.
- Наразі моряк добре почувається.
- Його вже виписали зі шпиталю.
- Після одужання військовий повернувся до навчання.
- Україна вдячна американській стороні та медперсоналу Walter Reed за порятунок військового моряка.
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