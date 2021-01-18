У США у місті Балтимор врятували українського військового моряка. Чоловік саме перебуває у Штатах на навчанні. Він проходить курс підготовки екіпажів патрульних катерів типу "Айленд".

Інцидент стався у штаті Меріленд. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба ВМС України. Актуально На кораблях ВМС почались потужні військові навчання: вражаючі кадри Деталі Під час навчання в українського військового різко погіршилося самопочуття. Чоловіка госпіталізували до військового шпиталю Walter Reed. Там військовому поставили діагноз гострий апендицит. Хворому негайно провели необхідну операцію. Наразі моряк добре почувається. Його вже виписали зі шпиталю. Після одужання військовий повернувся до навчання. Україна вдячна американській стороні та медперсоналу Walter Reed за порятунок військового моряка. Зверніть увагу! Катери типу "Айленд" у США активно використовують для берегової охорони. Вони патрулюють територіальні води та при необхідності проводять рятувально-пошукові операції.