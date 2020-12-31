Міністерство юстиції США висунуло звинувачення українському олігарху Ігорю Коломойському та його діловому партнеру Геннадію Боголюбову. Мовиться про використання незаконно привласнених коштів "Приватбанку" для придбання офісної будівлі в Клівленді, штат Огайо.

Нове звинувачення проти Коломойського та Боголюбова в США: деталі

У відомстві розповіли, що для придбання будівлі Коломойський із Боголюбовим використали гроші, які шахрайським чином вивели з "Приватбанку". Про це мовиться в заяві, опублікованій на сайті Мін'юсту США.

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Частину грошей вони нібито перевели в США через мережу фіктивних фірм. До придбання будівлі є причетними не лише Коломойський із Боголюбовим, а ще низка осіб. Вищезазначені події відбулися в 2008 році.

У міністерстві додали, що відповідний позов було подано до федерального суду Південного округу штату Флорида 30 грудня. Саме в цьому штаті базуються фірми, через які олігарх і його бізнес-партнер придбали будівлю.

Додамо, що в Мін’юсті США наполягають на необхідності проведення суду присяжних.

Не перше звинувачення про Коломойського та Боголюбова з боку Мін’юсту США

Аналогічне звинувачення проти них Мін’юст США висунув у серпні.

Тоді мовилося про комерційну нерухомість олігархів у Луїсвіллі (штат Кентуккі) та Далласі (штат Техас).

Це 3 об’єкти, а саме офісна будівля в Луїсвіллі, відома як PNC Plaza, офісна будівля в Далласі, що раніше була штаб-квартирою компанії CompuCom, і офісна будівля в Клівленді, відома як 55 Public Square.

У Міністерстві юстиції США заявили, що вони "підлягають конфіскації в зв’язку з порушенням федерального законодавства про відмивання грошей".

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