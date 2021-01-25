У США випускатимуть електромобіль для доставлення вантажів: що відомо про новинку

У США до 2025 року обіг у сфері доставки сягне 850 мільярдів доларів. Через це компанія General Motors відкрила нову доставку під назвою BrightDrop.

Джерело: "Авто 24" на 24 каналі.

Компанія випускатиме низку електричних траспортних засобів, які розвозитимуть товари. Вже у 2021 році на ринку Північної Америки дебютує самохідна шафа EP1.

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Вбудовані електромотори розганяють її до 5 км на годину, щоб вона могла їхати поруч з оператором. Шафа має дверцята, які надійно закриваються. Водночас її корисний об'єм становить 651 літр, а вантажність – 91 кілограм.



Самохідна шафа EP1 / Скриншот з відео

У компанії вже завершили випробування перших серійних зразків, які дозволили компанії FedEx Express опрацювати на 25% більше замовлень.

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Другим продуктом компанії у 2021 році стане автономний розвізний фургон BrightDrop EV600. Його повна маса може становити 4,5 тонни, корисний об'єм кузова 17 кубометрів, а запас ходу – 402 кілометри.

Фургон оснастили великими дверима, перегородкою, яка автоматично підіймається, та дисплеєм на 13 дюймів. Таким транспортом зможуть дистанційно керувати оператори.

General Motors випускатиме електромобілі для доставлення вантажів: дивіться відео

Також у випуску:

Стартап Canoo з Лос-Анджелеса створив електричні фургони для доставки. Модель MPDV побудували на електричній платформі. Вона має 426 сантиметрів у довжину й кліренс – 185 міліметрів. Фургон здатен взяти майже 900 кілограмів вантажу.

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