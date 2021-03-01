У США виділять Україні військову допомогу у розмірі 125 мільйонів доларів. Ці гроші допоможуть країні зберегти територіальну цілісність та поліпшити оперативну сумісність з НАТО.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу 1 березня 2021 року заявив, що новий пакет військової допомоги передбачає зусилля з підготовки, оснащення та інструктажу військових Збройних сил України. Актуально Україні першочергово потрібна двопартійна підтримка США, – Тизенгаузен Сьогодні (1 березня – 24 канал) Міністерство оборони оголошує про новий пакет в обсязі 125 мільйонів доларів ініціативи з надання Україні сприяння у сфері безпеки,

– наголосив Кірбі. Новина доповнюється