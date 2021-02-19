США та Велика Британія ввели нові санкції проти білоруських чиновників

Держдепартамент США увів санкції проти 43 представників режиму Лукашенка. Про кого саме мовиться – невідомо. Також про новий санкційний список повідомили і в Великій Британії.

Про нові обмеження мовиться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Читайте також Два роки ув’язнення за стрім: у Білорусі засудили 2 журналісток

Конкретні імена з санкційного списку – невідомі

"Відповідальних за підрив демократії" позбавили право в'їзду до США. У переліку – високопоставлені чиновники переважно з сектора юстиції, очільники правоохоронних органів та силовики, які затримували людей під час мирних акцій. Також до списку потрапили судді, прокурори та працівники вишів

США залишаються стурбованими жорстокими репресіями режиму Лукашенка проти мирних протестувальників, демократичних активістів та журналістів. Особливо турбують нальоти на правозахисну організацію "Весна", Білоруську асоціацію журналістів та незалежних профспілкових працівників,

– сказано в заяві Держдепу.

Санкції ввела і Велика Британія

Джерело: Управління з питань здійснення фінансових санкцій

Солідарна зі США і Велика Британія. Там у санкційний список потрапили 27 осіб – чиновники, правоохоронці, співробітники державних ЗМІ.

Зокрема у переліку:

Глава Белтелерадіокомпанії Іван Ейсмонт.

Генпрокурор Андрій Швед.

Голова Ради Республіки Наталія Кочанова.

Міністр інформації Ігор Луцький.

Віцепрем'єр Анатолій Сівак та інші

Якщо фінансові активи цих осіб знайдуть у Великій Британії, то їх заморозять.