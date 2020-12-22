Уже, бачу, почали обговорювати інтерв'ю для The New York Times Володимира Зеленського. Не скажу, що саме воно сповнене одкровень, але, очевидно, вважається в ОП чимось важливим, а тому було розміщене на офіційному порталі президента.

На що звернув увагу я інтерв'ю в інтерв'ю The New York Times:

По-перше, це інтерв'ю для американського видання, тому основна тема – це відносини з США.

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Тут Зеленський намагався максимально дистанціюватися від скандалів, які супроводжували україно-американські відносини протягом минулої виборчої кампанії. Дякував за "двопартійну підтримку". Дональд Трамп – "молодець", бо надавав всебічну підтримку та статус особливого партнера НАТО для України, але Джо Байден має бути ще більшим "молодцем". Щось важливе "не встигли обговорити" з Трампом, а тому треба обговорити з Байденом.

Цікаво, що пролунало прізвище Курта Волкера, котрий нещодавно розгорнув бурхливу інформаційну активність у ЗМІ. Це опосередковано є підтвердженням, що Волкер в якійсь мірі може повернутися до українського питання.

По-друге, ще одне вічно болюче питання українсько-американських взаємин – це реформи.

Зеленський обіцяв судову реформу та розібратися з Конституційним Судом. "Ми все це переформатуємо". Так що, очевидно, проголосовані у ВР свіжі рішення щодо відновлення відповідальності за недостовірне декларування – це ще далеко не кінець історії. В принципі, це було зрозуміло і без подібних заяв.

По-третє, цікаве питання – це вакцина від коронавірусу.

Тут Зеленський, з одного боку, заперечив можливість використання "неперевіреної російської вакцини", але висловив сподівання, що США нам допоможуть із одержанням "перевіреної вакцини", бо Росія проводить активну інформаційну політику щодо просування власного Супутника, використовуючи інформаційні ресурси своїх українських союзників. Так що це такий собі прозорий натяк, що від допомоги Заходу з вакциною буде залежати успішність інформаційного протистояння з РФ.

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Є багато інших моментів, на які можна звернути увагу, але не скажу, що цього разу Зеленський сказав щось зовсім інше у порівнянні з попередніми публічними виступами та заявами.

Джерело: Facebook