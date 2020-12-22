У США ухвалили законопроєкт, що передбачає введення нових санкцій проти Білорусі
Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, завдяки якому можливе запровадження чергових санкцій проти білоруських та російських чиновників. Також документ передбачає підтримку білоруських медіа та ІТ-компаній.
За законопроєкт під назвою "Про суверенітет, права людини і демократію в Білорусі" голосували 22 грудня. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на прессекретаря конгресмена Крістофера Сміта Джефф Сегніл.
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Основні положення документа:
- США можуть заявити, що не визнають результатів виборів 9 серпня у Білорусі, отож не вважать Олександра Лукашенка легітимним президентом.
- США закликають до проведення нових виборів глави держави у Білорусі. Голосування має відповідати всім стандартам ОБСЄ,
- Політичні в'язні у Білорусі мають бути негайно звільнені.
- У США не визнають включення білорусі у так звану "Союзну державу". Це наддержавне об'єднання Росії та Білорусі створили у вересні 2020 року.
Нещодавно санкції проти Білорусі знову увів Євросоюз
Зазначимо, що нещодавно про введення третього пакета санкцій проти Білорусі повідомив Євросоюз. У перелік осіб, проти яких запровадили обмеження увійшли 29 людей. Серед них – представники вищого керівництва держави – генпрокурор, спікер парламенту та урядовці.
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