Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, завдяки якому можливе запровадження чергових санкцій проти білоруських та російських чиновників. Також документ передбачає підтримку білоруських медіа та ІТ-компаній.

За законопроєкт під назвою "Про суверенітет, права людини і демократію в Білорусі" голосували 22 грудня. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на прессекретаря конгресмена Крістофера Сміта Джефф Сегніл.

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Основні положення документа:

США можуть заявити, що не визнають результатів виборів 9 серпня у Білорусі, отож не вважать Олександра Лукашенка легітимним президентом.

США закликають до проведення нових виборів глави держави у Білорусі. Голосування має відповідати всім стандартам ОБСЄ,

Політичні в'язні у Білорусі мають бути негайно звільнені.

У США не визнають включення білорусі у так звану "Союзну державу". Це наддержавне об'єднання Росії та Білорусі створили у вересні 2020 року.

Нещодавно санкції проти Білорусі знову увів Євросоюз

Зазначимо, що нещодавно про введення третього пакета санкцій проти Білорусі повідомив Євросоюз. У перелік осіб, проти яких запровадили обмеження увійшли 29 людей. Серед них – представники вищого керівництва держави – генпрокурор, спікер парламенту та урядовці.

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