У США стратили останнього засудженого за каденції Трампа
Уряд США 16 січня здійснив останню смертну кару за каденції Дональда Трампа. У федеральній в'язниці міста Терре-Хот був страчений Дастін Хіґс.
Відповідна страта стала 13-ю за час президентства Трампа. Про це повідомляє Daily Mail.
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48-річний Хіґс отримав смертельну ін'єкцію за викрадення і вбивство 3 жінок у заповіднику Меріленда в 1996 році.
Він став третьою людиною, яку стратили в США від початку тижня – з 11 січня 2021 року. Згідно з інформацією видання, у своєму останньому слові Хіґс заявив, що він "не винен в організації вбивств".
Смертна кара в США: коротко
- Смертна кара визнана мірою покарання у межах 28 штатів США, хоча на практиці застосовувалася не всюди.
- У 2019 році опитування Інституту Ґеллапа показало, що лише 36% американців підтримують смертну кару як найвищу міру покарання. Водночас приблизно 60% — довічне ув'язнення.
- У липні 2020 року вперше за 17 років смертну кару провели на федеральному рівні. Перед цим відповідний вирок виконували у 2003 році.
- 20 січня Сенат розпочне розглядати імпічмент Дональда Трампа. У цей же день відбудеться інавгурація його наступника Джозефа Байдена – за інформацією видання, у США очікують, що Байден виступить проти відповідного покарання.
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