Уряд США 16 січня здійснив останню смертну кару за каденції Дональда Трампа. У федеральній в'язниці міста Терре-Хот був страчений Дастін Хіґс.

Відповідна страта стала 13-ю за час президентства Трампа. Про це повідомляє Daily Mail.

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48-річний Хіґс отримав смертельну ін'єкцію за викрадення і вбивство 3 жінок у заповіднику Меріленда в 1996 році.

Він став третьою людиною, яку стратили в США від початку тижня – з 11 січня 2021 року. Згідно з інформацією видання, у своєму останньому слові Хіґс заявив, що він "не винен в організації вбивств".

Зверніть увагу! 13 січня у США стратили першу за 70 років жінку – Лізу Монтгомері. ЇЇ було засуджено за вбивство вагітної.

Смертна кара в США: коротко