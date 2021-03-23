Чіткий сигнал Москві: у США розглянуть законопроєкт про військову допомогу Україні

Акт про партнерство у галузі безпеки України – так адміністрація президента Джо Байдена назвала внесений до Сенату законопроєкт про військову підтримку. Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає це чітким сигналом для Росії з боку США.

Документ передбачає військове фінансування до 300 мільйонів доларів на рік протягом 5 років. У тексті мовиться також про надання летального озброєння, дипломатичної підтримки і проведення програми з навчання українських військовослужбовців.

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"Протягом 7 років після вторгнення Росії українські військовослужбовці самовіддано і мужньо продовжували захищати свою батьківщину від російських наземних, морських та кіберпросторових нападів, які порушують суверенітет та безпеку України", – заявив сенатор США Роберт Менендес.

США може призначити нового спеціального посланника з питань України

Серед основних положень документу – призначення спеціального посланника з питань України.

Він займатиметься координацією питань у нормандській групі.

Буде моніторити ситуацію в Чорноморському регіоні.

Матиме краще уявлення про порядок денний всередині країни.

Після відставки Курта Волкера у 2019 році ця посада залишається вакантною.



Ексспецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер / Фото LIGA.net

Але, на думку експертів, все ще під питанням, чи стануть США повноцінною стороною у переговорах в нормандському форматі.

Питання нормандського формату я б не абсолютизував. Він склався таким, як є. Та я не бачу великих потреб боротися за його переформатування. Краще домагатися окремого включення США, як це і було раніше,

– відзначив виконавчий директор міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко.

За його словами, Сполучені Штати ніколи не входили формально в нормандський формат, але вони завжди були присутні, маючи свої дипломатичні канали.

Держдепу пропонують створити робочу групу з європейськими союзниками

Державному департаменту також пропонують створити робочу групу щодо України з союзниками США в Європі. Також до неї зможуть долучитися:

Канада;

Японія;

Австралія.

Насамперед це допоможе консолідувати зусилля у протидії ворожим діям Кремля.

Ексочільник МЗС України Володимир Огризко відзначив, американці закликають своїх партнерів за блоком і союзників поза його межами допомагати Україні.

Я думаю, що це великий позитив і чіткий сигнал Москві про те, що краще б сидіти вдома і не лізти ні в які військові авантюри проти України,

– розповів він.

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І хоча поки не відбулося прямого контакту між президентами США та України, Акт про партнерство у галузі безпеки можна розцінити як хороший сигнал. Зрештою це демонструє двопартійну підтримку нашої країни з боку Вашингтона.

А з приходом адміністрації Джо Байдена та останнім посилення санкційного тиску на Росію, це може стати також гарною можливістю продемонструвати Кремлю небезпечність чергової ескалації конфлікту на Донбасі.