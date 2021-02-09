У США різко знизилась захворюваність на COVID-19 – Голос Америки

В Америці різко зменшилась кількість нових заражень коронавірусом. Однак вчені попереджають про можливе швидке поширення британського штаму COVID-19, який може спровокувати новий спалах захворюваності.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

Упродовж доби 7 лютого 2021 року у США зафіксували менше ніж 100 тисяч випадків захворювання. Такий показник є найнижчим від початку листопада 2020 року.

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У ЄС обговорять санкції щодо Росії

Верховний представник Євросоюзу з питань закордонної політики та безпеки Жозеп Боррель звинуватив Росію у небажанні діалогу. Він припустив можливість розширення європейських санкцій щодо Москви. Дипломат також зазначив, що наполягав на потребі повного втілення мінських угод і на повазі до територіальної цілісності України та Грузії.

США повертаються до Ради ООН з прав людини

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про повернення США до Ради ООН з прав людини у статусі спостерігача. Членство у цій структурі 3 роки тому припинили представники адміністрації Дональда Трампа, звинувативши її в упередженості щодо Ізраїля.

Америка допоможе Україні з вакцинацією

США допоможуть Україні з вакцинацією проти COVID-19 та іншими викликами, які постали через пандемію. Про це заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін на триденному форумі "Україна 30", який розпочався 8 лютого 2021 року. За її словами, Америка вже виділила приблизно 43 мільйони доларів допомоги.

Гроші на виховання дітей у США

Адміністрація Джозефа Байдена заявила про намір виділити американцям по щонайменше 3 тисячі доларів допомоги на кожну дитину у сім'ї. Гроші заклали у новий пакет підтримки економіки, вартістю майже у 2 трильйони доларів, які вже найближчим часом обговорять у Конгресі.

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