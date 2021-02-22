Американці отримали рахунки за спожиту енергію на тисячі доларів – Голос Америки

Мільйони мешканців Техасу опинилися без електроенергії через аномальний сніговий шторм. Наразі ті, у кого перебоїв не було – мають справу із чималими рахунками за спожиту енергію. Вони сягають 5 – 14 тисяч доларів за місяць.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

Найбільше постраждали люди, які мають план енергопостачання зі змінною ставкою. Згідно з ним, ціна за електрику може змінюватись.

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