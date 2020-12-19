У США прийняли бюджет на 2 дні: яка причина такого рішення 12:27 - Читать новость на русском У США прийняли бюджет на 2 дні: яка причина такого рішення / ukrinform.ua Палата представників Конгресу США опівночі 18 грудня прийняла проєкт бюджету, розрахований на 2 дні. Зробили це, аби уникнути припинення фінансування державних установ – шатдауну. Згодом законопроєкт схвалив й американський Сенат. Документ уже підписав наразі чинний президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє CNBC. Читайте також США закриють останні 2 консульства у Росії Бюджет прийняли опівночі 18 грудня. Він діятиме 2 доби, тобто до півночі 20 грудня. Чому вдалися до такого кроку Це дає можливість законодавцям від Демократичної й Республіканської партій продовжити переговори щодо законопроєкту про підтримку економіки в умовах епідемії COVID-19. На це хочуть виділити 900 мільярдів доларів.

Крім того, додаткового часу потребує питання законопроєкту про державні видатки до вересня 2021 року в розмірі 1,4 трильярда доларів. Нагадаємо, раніше Трамп підписав схвалений Конгресом тимчасовий бюджет. Відповідно до нього, фінансування роботи уряду США продовжили до 18 грудня.

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