У США відреагували на призначення Маркарової на посаду посла

26 лютого 2021 , 17:31
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Джерело:

фейсбук посольства США в Україні

Оксана Маркарова, яка раніше обіймала посаду міністерки фінансів, стала пані послом України у США. Американське посольство вже відреагувало на призначення.

Дипломати Сполучених Штатів Америки привітали Маркарову та висловили сподівання на плідну співпрацю між країнами.

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Її керівна роль в українській дипломатії у Вашингтоні продовжуватиме розвивати наше стратегічне партнерство,
– наголосили вони у повідомленні.

Зауважимо, що раніше нова пані посол навчалася в університеті штату Індіана у США, а також стажувалася у Світовому банку у столиці цієї країни.

Напередодні у США підтримали й введення санкцій проти Віктора Медведчука та його оточення, а також оголошення підозр у справі "Приватбанку"

Коротко про Маркарову та її призначення

  • Народилася вона у Рівному. Вищу освіту здобувала у Києво-Могилянській Академії – отримала диплом магістра з екології.
  • У США вона здобула ступінь магістра у галузі міжнародних публічних фінансів та торгівлі. Її нагородили як найкращу студентку з-за кордону.
  • Маркарова стала першою жінкою-очільницею українського посольства у США. До призначення у дипломатичній сфері не працювала.
  • Зважаючи на досвід у сфері фінансів, від неї очікують, зокрема, покращення діалогу зі Світовим Банком та МВФ.
  • Серед завдань, які ставлять перед Маркаровою в українскому МЗС, також є візит Байдена в Україну.