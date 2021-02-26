У США відреагували на призначення Маркарової на посаду посла

Джерело:фейсбук посольства США в Україні
Оксана Маркарова, яка раніше обіймала посаду міністерки фінансів, стала пані послом України у США. Американське посольство вже відреагувало на призначення.
Дипломати Сполучених Штатів Америки привітали Маркарову та висловили сподівання на плідну співпрацю між країнами.
Важливо Будемо протистояти російській агресії разом з Україною, – Байден
Її керівна роль в українській дипломатії у Вашингтоні продовжуватиме розвивати наше стратегічне партнерство,
– наголосили вони у повідомленні.
Зауважимо, що раніше нова пані посол навчалася в університеті штату Індіана у США, а також стажувалася у Світовому банку у столиці цієї країни.
Напередодні у США підтримали й введення санкцій проти Віктора Медведчука та його оточення, а також оголошення підозр у справі "Приватбанку"