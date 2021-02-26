У США відреагували на призначення Маркарової на посаду посла
Оксана Маркарова, яка раніше обіймала посаду міністерки фінансів, стала пані послом України у США. Американське посольство вже відреагувало на призначення.
Джерело:фейсбук посольства США в Україні
Дипломати Сполучених Штатів Америки привітали Маркарову та висловили сподівання на плідну співпрацю між країнами.
Важливо Будемо протистояти російській агресії разом з Україною, – Байден
Її керівна роль в українській дипломатії у Вашингтоні продовжуватиме розвивати наше стратегічне партнерство,
– наголосили вони у повідомленні.
Зауважимо, що раніше нова пані посол навчалася в університеті штату Індіана у США, а також стажувалася у Світовому банку у столиці цієї країни.
Напередодні у США підтримали й введення санкцій проти Віктора Медведчука та його оточення, а також оголошення підозр у справі "Приватбанку"
Коротко про Маркарову та її призначення
- Народилася вона у Рівному. Вищу освіту здобувала у Києво-Могилянській Академії – отримала диплом магістра з екології.
- У США вона здобула ступінь магістра у галузі міжнародних публічних фінансів та торгівлі. Її нагородили як найкращу студентку з-за кордону.
- Маркарова стала першою жінкою-очільницею українського посольства у США. До призначення у дипломатичній сфері не працювала.
- Зважаючи на досвід у сфері фінансів, від неї очікують, зокрема, покращення діалогу зі Світовим Банком та МВФ.
- Серед завдань, які ставлять перед Маркаровою в українскому МЗС, також є візит Байдена в Україну.
Поділитися новиною