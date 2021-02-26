Оксана Маркарова, яка раніше обіймала посаду міністерки фінансів, стала пані послом України у США. Американське посольство вже відреагувало на призначення.

Дипломати Сполучених Штатів Америки привітали Маркарову та висловили сподівання на плідну співпрацю між країнами.

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Її керівна роль в українській дипломатії у Вашингтоні продовжуватиме розвивати наше стратегічне партнерство,

– наголосили вони у повідомленні.

Зауважимо, що раніше нова пані посол навчалася в університеті штату Індіана у США, а також стажувалася у Світовому банку у столиці цієї країни.

Напередодні у США підтримали й введення санкцій проти Віктора Медведчука та його оточення, а також оголошення підозр у справі "Приватбанку"

Коротко про Маркарову та її призначення